"Вулверхэмптон" обдумывает покупку Окслейд-Чемберлена

"Вулверхэмптон" обдумывает приобретение полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.

На текущей неделе "Ливерпуль" купил у "Баварии" Тиаго Алькантару, что станет ударом по шансам Окслейд-Чемберлена на регулярную игровую практику.



В прошлом сезоне Алекс сыграл 30 матчей за команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, но в старте выходил только 17 раз. Начало этой кампании 27-летний англичанин и вовсе пропускает из-за травмы колена, полученной во время тренировочного сбора в Австрии.



Как утверждает Daily Mirror, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Вулверхэмптона", который накануне уже приобрел одного игрока "красных" — защитника Ки-Яну Хувера по сделке стоимостью 13.5 млн. фунтов, включая бонусы.



В случае продажи Окслейд-Чемберлена "Ливерпуль" постарается вернуть те 25 млн. фунтов, за которые Алекс приглашался из "Арсенала" в 2017 году.