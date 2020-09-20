"Вулверхэмптон" обдумывает покупку Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен "Вулверхэмптон" обдумывает приобретение полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.

На текущей неделе "Ливерпуль" купил у "Баварии" Тиаго Алькантару, что станет ударом по шансам Окслейд-Чемберлена на регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне Алекс сыграл 30 матчей за команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, но в старте выходил только 17 раз. Начало этой кампании 27-летний англичанин и вовсе пропускает из-за травмы колена, полученной во время тренировочного сбора в Австрии.

Как утверждает Daily Mirror, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Вулверхэмптона", который накануне уже приобрел одного игрока "красных" — защитника Ки-Яну Хувера по сделке стоимостью 13.5 млн. фунтов, включая бонусы.

В случае продажи Окслейд-Чемберлена "Ливерпуль" постарается вернуть те 25 млн. фунтов, за которые Алекс приглашался из "Арсенала" в 2017 году.


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 714

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 20.09.2020 08:46 # liverpool1892est
    Хоть бы продать эту стеклотару и хуету Кейта с Шакири в придачу

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  2. girasimus 20.09.2020 08:46 # girasimus
    После травмы уде утратил свой уровень

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  3. vyrentz 20.09.2020 08:42 # vyrentz
    Ну он тащил важные матчи

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  4. shinigami 20.09.2020 08:27 # shinigami
    Забирайте стекло.

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  5. largo-winch 20.09.2020 08:15 # largo-winch
    Окс еблан не развивается в Ливерпуле, однозначно продать. Уж после продажи Лалланы, этого точно продать

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