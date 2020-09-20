"Вулверхэмптон" обдумывает покупку Окслейд-Чемберлена
"Вулверхэмптон" обдумывает приобретение полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.
На текущей неделе "Ливерпуль" купил у "Баварии" Тиаго Алькантару, что станет ударом по шансам Окслейд-Чемберлена на регулярную игровую практику.
В прошлом сезоне Алекс сыграл 30 матчей за команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, но в старте выходил только 17 раз. Начало этой кампании 27-летний англичанин и вовсе пропускает из-за травмы колена, полученной во время тренировочного сбора в Австрии.
Как утверждает Daily Mirror, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Вулверхэмптона", который накануне уже приобрел одного игрока "красных" — защитника Ки-Яну Хувера по сделке стоимостью 13.5 млн. фунтов, включая бонусы.
В случае продажи Окслейд-Чемберлена "Ливерпуль" постарается вернуть те 25 млн. фунтов, за которые Алекс приглашался из "Арсенала" в 2017 году.
20.09.2020 08:00
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Хоть бы продать эту стеклотару и хуету Кейта с Шакири в придачу
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После травмы уде утратил свой уровень
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Ну он тащил важные матчи
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Забирайте стекло.
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Окс еблан не развивается в Ливерпуле, однозначно продать. Уж после продажи Лалланы, этого точно продать
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