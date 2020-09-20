Невилл: "МЮ нуждается в центральном защитнике больше, чем в Санчо"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал "Манчестер Юнайтед" сосредоточиться на покупке центрального защитника топ-уровня, а не вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Новый сезон Премьер-Лиги "Юнайтед" начал с домашнего поражения 1:3 от "Кристал Пэлас". Этот результат в очередной раз обнажил слабость связки центральных защитников "красных дьяволов" из Харри Магуайра и Виктора Линделефа.



Джейдона Санчо принято считать целью номер один для "Юнайтед" на это трансферное окно, однако Невилл убежден, что "дьяволам" нужнее другой игрок.



"После этого результата они будут под серьезным давлением".



"Мы можем сколько угодно говорить о Джейдоне Санчо, но пока "Манчестер Юнайтед" не обзаведется центральным защитником, который может бегать и обороняться один против одного, им никогда не выиграть лигу. Они никогда не выиграют Премьер-Лигу с этой парой центральных защитников".



"Им нужно пригласить мобильного, доминантного центрального защитника в пару к Линделефу или Магуайру", — сообщил Невилл в эфире.