2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 20 сентября, четырьмя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 14:00



Это будет встреча двух бывших команд вернувшегося в Премьер-Лигу Гарета Бэйла — команд, которые стартовали с поражения, при этом не забив. Интересно и то, что ранее на текущей неделе "Тоттенхэм" пытался переманить бомбардира "Саутгемптона" Данни Ингса, но получил решительный отказ. "Святые" выиграли обе последние встречи со "шпорами" на своем поле в рамках чемпионата.



Вингер "Саутгемптона" Натан Редмонд угодил в лазарет с травмой лодыжки. Стюарт Армстронг должен залечить свое бедро в срок.



Трансферы новичков "Тоттенхэма" Серхио Регилона и Гарета Бэйла не были оформлены в срок к этому матчу, вдобавок последний все еще травмирован. В лазарете и Яфет Танганга.



НЬЮКАСЛ — БРАЙТОН 16:00



"Ньюкасл" начал новый сезон с уверенной победы над "Вест Хэмом", тогда как "Брайтон", хоть и уступил "Челси", но показал весьма неплохой футбол. "Сороки" не выиграли ни одной из шести встреч с "чайками" в рамках Премьер-Лиги, а в пяти из них даже не смогли забить.



"Ньюкасл" все еще вынужден обходиться без Мартина Дубравки, Фабиана Шера, Пола Дамметта и Мэтта Лонгстаффа.



"Брайтону" предстоит оценить состояние Бена Уайта и Адама Лалланы, у которых возникли проблемы со здоровьем в прошлый уикенд.



ЧЕЛСИ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция



Когда эти команды встречались в конце июля на "Энфилде", то устроили настоящий спектакль с победой "Ливерпуля" со счетом 5:3. С тех пор "Челси" значительно оброс мышцами благодаря трансферному рынку, вдобавок имеет преимущество в виде домашнего поля, пускай и без зрителей, чтобы попытаться взять реванш. "Красные" могут повторить свою рекордную серию из четырех побед подряд в Премьер-Лиге над "синими" — серию, которую они выдали с ноября 2010 по май 2012.



Нападающий "Челси" Тимо Вернер в порядке, несмотря на возникшие против "Брайтона" проблемы с ногой. Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич пока не готовы.



"Ливерпуль" не успел оформить приобретение Тиаго Алькантары у "Баварии" в срок к этому матчу. Диога Жота также будет вынужден подождать своего дебюта за новый клуб.



ЛЕСТЕР — БЕРНЛИ 21:00



"Лестер" произвел приятное впечатление на прошлой неделе, разгромив "Вест Бромвич" со счетом 0:3. Матч "Бернли" в первом туре был отложен, но в Кубке Лиги "бордовые" по пенальти прошли "Шеффилд Юнайтед". "Лисы" не знают поражений уже в девяти домашних встречах с "Бернли" в рамках чемпионата.



Защитник "Лестера" Джонни Эванс все еще дисквалифицирован, поэтому опорник Уифрид Ндиди продолжит играть на его месте, даже если ветеран Уэс Морган будет в порядке.



"Бернли" не совершил никаких приобретений в это окно, а Бен Ми, Джек Корк, Йохан Берг Гудмундссон и Эшли Барнс по-прежнему лечатся.