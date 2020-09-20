Сульшер: "Мы ничего не заслуживали в этом матче"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посетовал на неготовность своей команды к старту сезона и признал, что "красные дьяволы" справедливо проиграли "Кристал Пэлас".

Из-за занятости "Юнайтед" в плей-офф Лиги Европы в августе боссы Премьер-Лиги согласились отсрочить старт команды Сульшера в новом сезоне до 19 сентября.



Однако этого времени "Юнайтед" все равно не хватило, чтобы подготовиться должным образом, и после домашнего поражения 1:3 Сульшер указал на то, что "Пэлас" находится в гораздо лучшей форме, успев сыграть в первом туре Премьер-Лиги и провести матч Кубка Лиги.



"Мы ничего не заслуживали в этом матче. Мы начали плохо и медленно, мы выглядели командой, которая в начале своего предсезонного периода".



"Вы могли видеть, что соперник сразу же рванул вперед. Вы могли видеть разницу между их четырьмя товарищескими и тремя официальными матчами в этом сезоне и между нашим первым матчем. Мы лишь сыграли товарищескую встречу на прошлой неделе, и я думаю, это было видно. Нам многого не хватало".



"Вы могли видеть разницу в физической готовности этим вечером. Они были резче нас, они были сильнее нас, и мы очень рано оказались в положении отыгрывающихся. У нас не будет нормального предсезонного периода, и следующий матч уже во вторник", — сообщил Сульшер Sky Sports.