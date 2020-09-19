"Арсенал" сильнее "Вест Хэма"

"Арсенал" одержал свою вторую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Относительно победы 0:3 над "Фулхэмом" из стартового состава "канониров" исчезли Киран Тирни, Мохамед Эльнени, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, которых заменили Сеад Колашинац, Дани Себальос и Букайо Сака.



Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес ограничился тем, что убрал Марка Нобла и выпустил вместо капитана Артура Масуаку.



"Вест Хэм" смотрелся предпочтительнее в начале матча, играя быстро и устремляясь к чужим воротам при первой же возможности, однако моменты отсутствовали.



Первый реальный шанс возник на 25-й минуте и возник у "Арсенала". Сака запустил Обамеянга в прорыв по левому краю штрафной, Пьер-Эмерик добрался почти до лицевой и набросил мяч на линию вратарской, откуда Александр Лакасетт головой без помех поразил цель — 1:0.



В дальнейшем хозяева контролировали ситуацию на поле, но игра шла без ворот. А перед самым перерывом случилось неожиданное. Мичейл Антонио с линии вратарской замкнул прострел Райана Фредерикса от правого края штрафной после быстрой комбинации — 1:1.



Во втором тайме игра была более-менее равной. Команды обменивались полумоментами и отрезками повышенной активности. На 67-й минуте "молотобойцы" едва не вышли вперед, но удар головой Антонио пришелся в перекладину.



Развязка наступила за пять минут до окончания основного времени, когда Сака словно повторил первый гол, на сей раз запустив в прорыв Себальоса, а тот вложил мяч в ноги Эдди Нкетиа — 2:1.



"Арсенал" показал хорошую реализацию, забив два гола при трех ударах в створ. "Вест Хэм" действовал слишком расточительно и часто мазал, в результате чего пока остается без очков в этом сезоне.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче