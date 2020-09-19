"Арсенал" сильнее "Вест Хэма"

Александр Лакасетт и Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" одержал свою вторую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Относительно победы 0:3 над "Фулхэмом" из стартового состава "канониров" исчезли Киран Тирни, Мохамед Эльнени, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, которых заменили Сеад Колашинац, Дани Себальос и Букайо Сака.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес ограничился тем, что убрал Марка Нобла и выпустил вместо капитана Артура Масуаку.

"Вест Хэм" смотрелся предпочтительнее в начале матча, играя быстро и устремляясь к чужим воротам при первой же возможности, однако моменты отсутствовали.

Первый реальный шанс возник на 25-й минуте и возник у "Арсенала". Сака запустил Обамеянга в прорыв по левому краю штрафной, Пьер-Эмерик добрался почти до лицевой и набросил мяч на линию вратарской, откуда Александр Лакасетт головой без помех поразил цель — 1:0.

В дальнейшем хозяева контролировали ситуацию на поле, но игра шла без ворот. А перед самым перерывом случилось неожиданное. Мичейл Антонио с линии вратарской замкнул прострел Райана Фредерикса от правого края штрафной после быстрой комбинации — 1:1.

Во втором тайме игра была более-менее равной. Команды обменивались полумоментами и отрезками повышенной активности. На 67-й минуте "молотобойцы" едва не вышли вперед, но удар головой Антонио пришелся в перекладину.

Развязка наступила за пять минут до окончания основного времени, когда Сака словно повторил первый гол, на сей раз запустив в прорыв Себальоса, а тот вложил мяч в ноги Эдди Нкетиа — 2:1.

"Арсенал" показал хорошую реализацию, забив два гола при трех ударах в створ. "Вест Хэм" действовал слишком расточительно и часто мазал, в результате чего пока остается без очков в этом сезоне.

"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 20.09.2020 01:15 # iskander8sg
    За 10 лет Лфк и челсе сыграли 20 матчей в рамках АПЛ.
    9 раз побеждал Лфк, 4 челсе и 7 раз была ничья.
    Лфк 33 раза поразил ворота соперника, в то время как челсе лишь 23 раза.
    За последние 5 сезонов челсе был лишь единожды сильнее соперника, в 18-м году с минимальным счетом 1-0, в то время как Лфк был сильнее противника 5 раз, с общим счетом 14-6 в пользу красных.
    За 10 матчей на стемфорд бридж, в этот период, Ливерпуль был сильнее 5 раз, в то время как хозяева лишь дважды.

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  2. beatles-red 20.09.2020 01:11 # beatles-red
    Даже имея одинаковые очки с Эвертоном и заглавную букву в алфавите, Арсенал все равно вторые. Ну емае

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  3. anabanana94 20.09.2020 00:14 # anabanana94
    Глазки закрывай и при-ни-май!

    пись пись!

    сладких снов

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  4. superperez101 20.09.2020 00:10 # superperez101
    просто напоминаю что у манчестер сити по-прежнему ноль очков
    впрочем как и му

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  5. aliluya-nn 20.09.2020 00:07 # aliluya-nn
    При посредственной игре выиграли матч за счет класса и немного везения ..Сака как раз оказался тем игроком, способным вскрывать эту оборону, очень крутые пасы ..а так брака много в игре команды

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  6. tigerpool 20.09.2020 00:06 # tigerpool
    Спасибо гуннерастам за 75 тыс рублей. Победа конечно же незаслуженная, отскоком, но 75 есть 75

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  7. lexa-arsenal 20.09.2020 00:04 # lexa-arsenal
    Опять конониры повылазили, нужно чтоб арс проеб в след выхи

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  8. kanoniru-poker 20.09.2020 00:04 # kanoniru-poker
    З лчка есть и это главное, ни САФ ни Моур никогда не гнушались отметками так что пора перенимать их опыт и пополнять копилку. С победой. Пох на красоту и прочую романтику, пора взрослеть и напомнить всем кто хозяин Лондона по-праву.

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  9. redwhitegun 20.09.2020 00:03 # redwhitegun
    Перехвалил Джаку в ласт выходные. Многовато позволили сопернику на своей половине, очень мало моментов создали. Ляказетт опять много касаний, слишком много( крч повезло...

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  10. aubameyang155 20.09.2020 00:02 # aubameyang155
    Со*ать и не вякать!!!

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  11. superperez101 20.09.2020 00:02 # superperez101
    больше всех пока что прибавил Эвертон
    посмотрите как грамотно карло подобрал исполнителей за минимальные бабки
    состав не чемпионский, но при таком бюджете по игре скам просто сосет а потом нюхает бибу
    вот тебе и топ-тренер, хоть и со старыми взглядами на футбол
    мастерство не пропьешь

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  12. lexa-arsenal 20.09.2020 00:01 # lexa-arsenal
    Кто там составлял табличку АПЛ, а ну ка дружно соснули. Только у анабанана помойму эвертон на 3м месте должен быть по итогу

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  13. liverpool1892est 20.09.2020 00:00 # liverpool1892est
    1.Ливер
    2.Челси
    3.Сити
    4.Арсенал

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  14. lexa-arsenal 19.09.2020 23:59 # lexa-arsenal
    Картоние чемпики, скриньте

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  15. superperez101 19.09.2020 23:59 # superperez101
    я понял почему и главное зачем купили жоту
    за работоспособность.
    он носится и носится, 90 минут, 120, столько сколько надо столько и будет бегать.
    физуха как у роберсона

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  16. liverpool1892est 19.09.2020 23:58 # liverpool1892est
    Молодцы!!! Артета мега топарь как и Лэмпард

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  17. unclearness 19.09.2020 23:57 # unclearness
    Игра дерьмо, но 3 очка есть
    Ждем Аура и Партея и будет норм

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  18. superperez101 19.09.2020 23:57 # superperez101
    поздравляю, хуле
    но тоже, на тоненького

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  19. thegodfather 19.09.2020 23:57 # thegodfather
    артета, в отличие от эмери, фартовый.
    пока это единственное изменение, которое бросается в глаза в арсенале

    по игре кал.

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  20. grummer 19.09.2020 23:57 # grummer
    главный трансфер этого то- рот сафа в арсенал.
    теперь можем перекидывать мячи из рук в руки в своей штрафной, забивать из офсайдов, отменять чистые голы соперника.
    легкая апл+ле

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