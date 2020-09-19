"Арсенал" сильнее "Вест Хэма"
"Арсенал" одержал свою вторую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Вест Хэм" со счетом 2:1.
Относительно победы 0:3 над "Фулхэмом" из стартового состава "канониров" исчезли Киран Тирни, Мохамед Эльнени, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, которых заменили Сеад Колашинац, Дани Себальос и Букайо Сака.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес ограничился тем, что убрал Марка Нобла и выпустил вместо капитана Артура Масуаку.
"Вест Хэм" смотрелся предпочтительнее в начале матча, играя быстро и устремляясь к чужим воротам при первой же возможности, однако моменты отсутствовали.
Первый реальный шанс возник на 25-й минуте и возник у "Арсенала". Сака запустил Обамеянга в прорыв по левому краю штрафной, Пьер-Эмерик добрался почти до лицевой и набросил мяч на линию вратарской, откуда Александр Лакасетт головой без помех поразил цель — 1:0.
В дальнейшем хозяева контролировали ситуацию на поле, но игра шла без ворот. А перед самым перерывом случилось неожиданное. Мичейл Антонио с линии вратарской замкнул прострел Райана Фредерикса от правого края штрафной после быстрой комбинации — 1:1.
Во втором тайме игра была более-менее равной. Команды обменивались полумоментами и отрезками повышенной активности. На 67-й минуте "молотобойцы" едва не вышли вперед, но удар головой Антонио пришелся в перекладину.
Развязка наступила за пять минут до окончания основного времени, когда Сака словно повторил первый гол, на сей раз запустив в прорыв Себальоса, а тот вложил мяч в ноги Эдди Нкетиа — 2:1.
"Арсенал" показал хорошую реализацию, забив два гола при трех ударах в створ. "Вест Хэм" действовал слишком расточительно и часто мазал, в результате чего пока остается без очков в этом сезоне.
"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче
19.09.2020 23:55
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Последние комментарии:
За 10 лет Лфк и челсе сыграли 20 матчей в рамках АПЛ.
9 раз побеждал Лфк, 4 челсе и 7 раз была ничья.
Лфк 33 раза поразил ворота соперника, в то время как челсе лишь 23 раза.
За последние 5 сезонов челсе был лишь единожды сильнее соперника, в 18-м году с минимальным счетом 1-0, в то время как Лфк был сильнее противника 5 раз, с общим счетом 14-6 в пользу красных.
За 10 матчей на стемфорд бридж, в этот период, Ливерпуль был сильнее 5 раз, в то время как хозяева лишь дважды.
(ответить)
Даже имея одинаковые очки с Эвертоном и заглавную букву в алфавите, Арсенал все равно вторые. Ну емае
(ответить)
Глазки закрывай и при-ни-май!
пись пись!
сладких снов
(ответить)
просто напоминаю что у манчестер сити по-прежнему ноль очков
впрочем как и му
(ответить)
При посредственной игре выиграли матч за счет класса и немного везения ..Сака как раз оказался тем игроком, способным вскрывать эту оборону, очень крутые пасы ..а так брака много в игре команды
(ответить)
Спасибо гуннерастам за 75 тыс рублей. Победа конечно же незаслуженная, отскоком, но 75 есть 75
(ответить)
Опять конониры повылазили, нужно чтоб арс проеб в след выхи
(ответить)
З лчка есть и это главное, ни САФ ни Моур никогда не гнушались отметками так что пора перенимать их опыт и пополнять копилку. С победой. Пох на красоту и прочую романтику, пора взрослеть и напомнить всем кто хозяин Лондона по-праву.
(ответить)
Перехвалил Джаку в ласт выходные. Многовато позволили сопернику на своей половине, очень мало моментов создали. Ляказетт опять много касаний, слишком много( крч повезло...
(ответить)
Со*ать и не вякать!!!
(ответить)
больше всех пока что прибавил Эвертон
посмотрите как грамотно карло подобрал исполнителей за минимальные бабки
состав не чемпионский, но при таком бюджете по игре скам просто сосет а потом нюхает бибу
вот тебе и топ-тренер, хоть и со старыми взглядами на футбол
мастерство не пропьешь
(ответить)
Кто там составлял табличку АПЛ, а ну ка дружно соснули. Только у анабанана помойму эвертон на 3м месте должен быть по итогу
(ответить)
1.Ливер
2.Челси
3.Сити
4.Арсенал
(ответить)
Картоние чемпики, скриньте
(ответить)
я понял почему и главное зачем купили жоту
за работоспособность.
он носится и носится, 90 минут, 120, столько сколько надо столько и будет бегать.
физуха как у роберсона
(ответить)
Молодцы!!! Артета мега топарь как и Лэмпард
(ответить)
Игра дерьмо, но 3 очка есть
Ждем Аура и Партея и будет норм
(ответить)
поздравляю, хуле
но тоже, на тоненького
(ответить)
артета, в отличие от эмери, фартовый.
пока это единственное изменение, которое бросается в глаза в арсенале
по игре кал.
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главный трансфер этого то- рот сафа в арсенал.
теперь можем перекидывать мячи из рук в руки в своей штрафной, забивать из офсайдов, отменять чистые голы соперника.
легкая апл+ле
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