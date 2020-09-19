"Арсенал" отказывается платить 44 млн. фунтов за Ауара

Уссем Ауар Спортивный директор "Лиона" Жуниньо заявил, что "Арсенал" отказывается платить установленную за полузащитника Уссема Ауара цену.

Продавая голкипера Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу", главный тренер "Арсенала" Микель Артета честно признался, что делает это для того, чтобы пополнить свой трансферный бюджет.

Предполагается, что задача номер один для "канониров" на остаток трансферного окна — это покупка классного полузащитника.

Приоритетной целью "Арсенала" считается 22-летний Ауар, однако лондонский клуб не готов выложить запрашиваемые 44 миллиона фунтов.

"Вероятна ли продажа Ауара? Нет, я так не думаю, у нас пока нет предложений".

"Похоже на то, что "Арсенал" не хочет или не может заплатить цену за Уссама, который является нашим лучшим игроком", — цитирует Жуниньо Daily Mirror.


Метки Арсенал, Ауар, Лион

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 22:00

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