Анчелотти: "Это то мастерство, которое я видел в "Реале" и "Баварии"
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти чувствует, что плеймейкер Хамес Родригес снова показывает свой лучший футбол, как во времена их совместной работы в "Реале" и "Баварии".
Подписанный свободным агентом колумбиец великолепно освоился в "Эвертоне" и в своем втором матче за "ирисок" отметился двумя результативными действиями, вдохновив команду на победу 5:2 над "Вест Бромвичем".
После субботнего матча на "Гудисон Парк" Анчелотти отметил, что Родригесу снова удается демонстрировать свое высочайшее мастерство.
"Он забил свой первый гол в Премьер-Лиге, и это самая важная вещь. Это был ключевой гол в матче. Он забил великолепный гол и отдал великолепную результативную передачу во втором тайме".
"Ему комфортно в этой команде, и у него все нормально. В данный момент он использует свое мастерство. Это то мастерство, которое я видел в Мадриде и видел в "Баварии".
"Благодаря такому мастерству игра дается Хамесу легко. Его футбол — не такой уж сложный, потому что он ему нравится использовать свое мастерство для передач, когда у него есть свободное пространство, а когда у него нет пространства и он под давлением, он старается играть проще".
"Так должен поступать каждый игрок: используй свое мастерство, когда у тебя есть свободное пространство, и играй просто, когда пространства нет", — цитирует Анчелотти Daily Mail.
19.09.2020 21:00
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Последние комментарии:
Классное приобретение для Эвертона, без вопросов.
Хамес когда в форме - монстр, да и с ходу в АПЛ заиграл, без всякий "адаптаций".
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Анчи топ, и всегда им был, Эвертон ожидаемо выйграл
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