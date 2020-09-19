Анчелотти: "Это то мастерство, которое я видел в "Реале" и "Баварии"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти чувствует, что плеймейкер Хамес Родригес снова показывает свой лучший футбол, как во времена их совместной работы в "Реале" и "Баварии".

Подписанный свободным агентом колумбиец великолепно освоился в "Эвертоне" и в своем втором матче за "ирисок" отметился двумя результативными действиями, вдохновив команду на победу 5:2 над "Вест Бромвичем".



После субботнего матча на "Гудисон Парк" Анчелотти отметил, что Родригесу снова удается демонстрировать свое высочайшее мастерство.



"Он забил свой первый гол в Премьер-Лиге, и это самая важная вещь. Это был ключевой гол в матче. Он забил великолепный гол и отдал великолепную результативную передачу во втором тайме".



"Ему комфортно в этой команде, и у него все нормально. В данный момент он использует свое мастерство. Это то мастерство, которое я видел в Мадриде и видел в "Баварии".



"Благодаря такому мастерству игра дается Хамесу легко. Его футбол — не такой уж сложный, потому что он ему нравится использовать свое мастерство для передач, когда у него есть свободное пространство, а когда у него нет пространства и он под давлением, он старается играть проще".



"Так должен поступать каждый игрок: используй свое мастерство, когда у тебя есть свободное пространство, и играй просто, когда пространства нет", — цитирует Анчелотти Daily Mail.