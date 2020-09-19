"Тоттенхэм" купил Серхио Регилона

Серхио Регилон "Тоттенхэм" объявил о приобретении левого защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Регилона.

Регилон является продуктом академии "Реала", но своего шанса на "Сантьяго Бернабеу" не получил — возможно, пока, потому что Королевский клуб оставил за собой право обратного выкупа воспитанника.

23-летний испанец переходит к "шпорам" после блестящего сезона аренды в "Севилье", где он провел 38 матчей во всех соревнованиях и выиграл Лигу Европы.

С "Тоттенхэмом" Регилон заключил контракт до 2025 года и получил "тройку" в качестве игрового номера.

По информации Sky Sports, стоимость Серхио может вырасти до 32 миллионов фунтов, если будут активированы все бонусы, предусмотренные в соглашении двух клубов.


Метки Реал, Регилон, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 20:00

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  1. kukuruzzo 19.09.2020 20:23 # kukuruzzo
    К Жозику наконец-то топчик пришел

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  2. anabanana94 19.09.2020 20:17 # anabanana94
    Добро пожаловать в семью! COYS!

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  3. superperez101 19.09.2020 20:13 # superperez101
    Топ трансфер, или паническая покупка?

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  4. kos9k 19.09.2020 20:07 # kos9k
    Пенсы надрачивали на него до покупки Чилвелла, теперь говорят они на одном уровне)) Норм покупка для Жозе, как и Бэйл

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  5. lexa-arsenal 19.09.2020 20:05 # lexa-arsenal
    Все для того чтобы единственный обитатель фапла не обиделся и не ушёл с сайта.

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  6. mikkiynwa 19.09.2020 20:03 # mikkiynwa
    Миха тонко тролит)

    Вагиф, поздравляю )

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