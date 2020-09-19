"Тоттенхэм" купил Серхио Регилона

"Тоттенхэм" объявил о приобретении левого защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Регилона.

Регилон является продуктом академии "Реала", но своего шанса на "Сантьяго Бернабеу" не получил — возможно, пока, потому что Королевский клуб оставил за собой право обратного выкупа воспитанника.



23-летний испанец переходит к "шпорам" после блестящего сезона аренды в "Севилье", где он провел 38 матчей во всех соревнованиях и выиграл Лигу Европы.



С "Тоттенхэмом" Регилон заключил контракт до 2025 года и получил "тройку" в качестве игрового номера.



По информации Sky Sports, стоимость Серхио может вырасти до 32 миллионов фунтов, если будут активированы все бонусы, предусмотренные в соглашении двух клубов.