"Тоттенхэм" купил Серхио Регилона
"Тоттенхэм" объявил о приобретении левого защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Регилона.
Регилон является продуктом академии "Реала", но своего шанса на "Сантьяго Бернабеу" не получил — возможно, пока, потому что Королевский клуб оставил за собой право обратного выкупа воспитанника.
23-летний испанец переходит к "шпорам" после блестящего сезона аренды в "Севилье", где он провел 38 матчей во всех соревнованиях и выиграл Лигу Европы.
С "Тоттенхэмом" Регилон заключил контракт до 2025 года и получил "тройку" в качестве игрового номера.
По информации Sky Sports, стоимость Серхио может вырасти до 32 миллионов фунтов, если будут активированы все бонусы, предусмотренные в соглашении двух клубов.
19.09.2020 20:00
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К Жозику наконец-то топчик пришел
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Добро пожаловать в семью! COYS!
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Топ трансфер, или паническая покупка?
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Пенсы надрачивали на него до покупки Чилвелла, теперь говорят они на одном уровне)) Норм покупка для Жозе, как и Бэйл
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Все для того чтобы единственный обитатель фапла не обиделся и не ушёл с сайта.
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Миха тонко тролит)
Вагиф, поздравляю )
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