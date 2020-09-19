Жота в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" подтвердил приобретение португальского вингера "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.
Пройдя медобследование в Мелвуде, Жота заключил долгосрочный контракт, получил футболку с 20-м номером и стал третьим новичком "красных" в это трансферное окно после Костаса Цимикаса и Тиаго Алькантары.
23-летний игрок сборной Португалии обошелся "Ливерпулю" в 41 миллион фунтов, но в первые 12 месяцев "красные" заплатят "волкам" только 10 процентов от этой гарантированной суммы. Еще 4 млн. предусмотрены в виде бонусов.
Жота провел на "Молинью" три сезона, в первом из которых помог "волкам" выиграть Чемпионшип. За два года выступлений в Премьер-Лиге Диогу сыграл 67 матчей и забил 16 голов.
В минувшей кампании Жота также проявил себя на европейской арене, отличившись девять раз в 14 матчах Лиги Европы, а ранее в этом месяце открыл счет своим голам за национальную команду.
"Это по-настоящему удивительный момент для меня и моей семьи. Пройти весь этот путь с детства и оказаться в клубе вроде "Ливерпуля", который является чемпионом Мира, — это просто невероятно. Мне просто не терпится начать".
"Это одна из лучших команд в мире — и лучшая на данный момент, потому что они чемпионы Мира. Глядя на Премьер-Лигу, ты всегда воспринимаешь "Ливерпуль" одной из крупнейших команд страны, поэтому было невозможно сказать им "нет".
"Поэтому я просто хотел перейти сюда, стараться изо всех сил, и я надеюсь быть полезным для "Ливерпуля" в будущем", — сообщил Жота.
19.09.2020 19:25
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Последние комментарии:
я не понял, рот сафа уже не помогает что ли ? что за развод нах ? (((((
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Для мю борьба за лигу Европы это максимум.
Сульшер главный тренер великого некогда клуба, вы серьёзно?
Я понимаю там середняку потипу МЮ когда саф туда пришёл молодой и перспективный, а сейчас то нахуя такое мутить?
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гуаво братишка, верь в сульшера говно ты ебаное, из за таких как вы терпил, они проигрывают ((((( черти суки
(ответить)
Витя это нечто
(ответить)
жопа в ливерпуле
(ответить)
Чуть второй манкам не присунули.
(ответить)
погпа на скорости врезается в двух игроков кристал пэласа
скюм :19.09.2020 20:16 #
quavo
Ты че подпездываешь еблоид, пенка была сто процентная, 2 разьебали погба , шо аж бутсы летели, другое дело что на фернандеше раньше нарушили
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/81033/?c=1#c7209251
это не лечится
(ответить)
Ну что что а у ттх такая же хуевая форма осталась что 1й раз был бейл, что 2й
(ответить)
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Daily Mail. Ранее интерес к португальцу проявлял «Манчестер Юнайтед».
Жота в нынешнем сезоне провел 37 матчей и забил 15 голов во всех турнирах. За английский клуб он выступает с 2017 года.
(ответить)
19.09.2020 20:11 #
lovrentiy
Даже здесь скумы, успели посасать хyи.
Вы ответили:
скумы всегда сосали, сосут и дальше будут сосать член ЛФК
Источник: http://fapl.ru/posts/81033/?c=1#c7209252
это правда ухахахаххахахахаххахахахаххахаххаха
(ответить)
Опять МЮ на пенальти молиться)))
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блеать сука манки голасо будет или нет **((((((( я верю в вас, глори глори ман юнайтед, сульшер ты легенда ))))) вперед за камбеком
(ответить)
это просто тотальный пиздец
такую хуету на предмет пенки проверять...ахуеть, просто ахуеть
финал кубка англии - голкипер играет руками за пределами поля, как итог всем покуй играем дальше
тут игровой эпизов - 5 минут просмотр вара.
Я ПРОСТО РТЫ ЕБАЛ ПЫНАЛЬДЫШЕЙ
(ответить)
Жопа в Ливерпуле ))))
(ответить)
МИХАЙЛО ДОБАВЬ ПРОМО ВИДЕО С БЭЙЛОМ НА ГЛАВНОЙ!! ЭТО ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ВСЕ!
https://www.instagram.com/p/CFU293IIUY6/
COYS!!!
(ответить)
Бейл не успел приехать в ттх уже липовый больничный взял чтобы оценить поля для гольфа
(ответить)
почему только скуму вар проверяет всякую такую хуету бездарную?
это какой-то шок блять
(ответить)
Жаль Матича нет, хуево идут дела в центре, оборона гамно, нужно срочно Теллеса покупать хотя бы
(ответить)
Михайло чертила ска! МЕНЯЙ ГЛАВНУЮ!
(ответить)
манки ещё не жалуются что судья им пенку не нарисовал
(ответить)
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Daily Mail. Ранее интерес к португальцу проявлял «Манчестер Юнайтед».
Жота в нынешнем сезоне провел 37 матчей и забил 15 голов во всех турнирах. За английский клуб он выступает с 2017 года.
(ответить)
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