Жота в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" подтвердил приобретение португальского вингера "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.

Пройдя медобследование в Мелвуде, Жота заключил долгосрочный контракт, получил футболку с 20-м номером и стал третьим новичком "красных" в это трансферное окно после Костаса Цимикаса и Тиаго Алькантары.



23-летний игрок сборной Португалии обошелся "Ливерпулю" в 41 миллион фунтов, но в первые 12 месяцев "красные" заплатят "волкам" только 10 процентов от этой гарантированной суммы. Еще 4 млн. предусмотрены в виде бонусов.



Жота провел на "Молинью" три сезона, в первом из которых помог "волкам" выиграть Чемпионшип. За два года выступлений в Премьер-Лиге Диогу сыграл 67 матчей и забил 16 голов.



В минувшей кампании Жота также проявил себя на европейской арене, отличившись девять раз в 14 матчах Лиги Европы, а ранее в этом месяце открыл счет своим голам за национальную команду.



"Это по-настоящему удивительный момент для меня и моей семьи. Пройти весь этот путь с детства и оказаться в клубе вроде "Ливерпуля", который является чемпионом Мира, — это просто невероятно. Мне просто не терпится начать".



"Это одна из лучших команд в мире — и лучшая на данный момент, потому что они чемпионы Мира. Глядя на Премьер-Лигу, ты всегда воспринимаешь "Ливерпуль" одной из крупнейших команд страны, поэтому было невозможно сказать им "нет".



"Поэтому я просто хотел перейти сюда, стараться изо всех сил, и я надеюсь быть полезным для "Ливерпуля" в будущем", — сообщил Жота.



