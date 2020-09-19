Жота в "Ливерпуле"

Диогу Жота "Ливерпуль" подтвердил приобретение португальского вингера "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.

Пройдя медобследование в Мелвуде, Жота заключил долгосрочный контракт, получил футболку с 20-м номером и стал третьим новичком "красных" в это трансферное окно после Костаса Цимикаса и Тиаго Алькантары.

23-летний игрок сборной Португалии обошелся "Ливерпулю" в 41 миллион фунтов, но в первые 12 месяцев "красные" заплатят "волкам" только 10 процентов от этой гарантированной суммы. Еще 4 млн. предусмотрены в виде бонусов.

Жота провел на "Молинью" три сезона, в первом из которых помог "волкам" выиграть Чемпионшип. За два года выступлений в Премьер-Лиге Диогу сыграл 67 матчей и забил 16 голов.

В минувшей кампании Жота также проявил себя на европейской арене, отличившись девять раз в 14 матчах Лиги Европы, а ранее в этом месяце открыл счет своим голам за национальную команду.

"Это по-настоящему удивительный момент для меня и моей семьи. Пройти весь этот путь с детства и оказаться в клубе вроде "Ливерпуля", который является чемпионом Мира, — это просто невероятно. Мне просто не терпится начать".

"Это одна из лучших команд в мире — и лучшая на данный момент, потому что они чемпионы Мира. Глядя на Премьер-Лигу, ты всегда воспринимаешь "Ливерпуль" одной из крупнейших команд страны, поэтому было невозможно сказать им "нет".

"Поэтому я просто хотел перейти сюда, стараться изо всех сил, и я надеюсь быть полезным для "Ливерпуля" в будущем", — сообщил Жота.

Диогу Жота


Метки Вулверхэмптон, Жота, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 19:25

Количество просмотров Просмотров: 3301

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 19.09.2020 20:29 # roberto-89
    я не понял, рот сафа уже не помогает что ли ? что за развод нах ? (((((

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  2. gameboy 19.09.2020 20:23 # gameboy
    Для мю борьба за лигу Европы это максимум.

    Сульшер главный тренер великого некогда клуба, вы серьёзно?
    Я понимаю там середняку потипу МЮ когда саф туда пришёл молодой и перспективный, а сейчас то нахуя такое мутить?

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  3. roberto-89 19.09.2020 20:21 # roberto-89
    гуаво братишка, верь в сульшера говно ты ебаное, из за таких как вы терпил, они проигрывают ((((( черти суки

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  4. quavo 19.09.2020 20:19 # quavo
    Витя это нечто

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  5. bezviz 19.09.2020 20:19 # bezviz
    жопа в ливерпуле

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  6. lovrentiy 19.09.2020 20:18 # lovrentiy
    Чуть второй манкам не присунули.

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  7. thegodfather 19.09.2020 20:18 # thegodfather
    погпа на скорости врезается в двух игроков кристал пэласа


    скюм :19.09.2020 20:16 #
    quavo

    Ты че подпездываешь еблоид, пенка была сто процентная, 2 разьебали погба , шо аж бутсы летели, другое дело что на фернандеше раньше нарушили
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/81033/?c=1#c7209251



    это не лечится

    (ответить)

  8. lexa-arsenal 19.09.2020 20:17 # lexa-arsenal
    Ну что что а у ттх такая же хуевая форма осталась что 1й раз был бейл, что 2й

    (ответить)

  9. roberto-89 19.09.2020 20:16 # roberto-89
    Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Daily Mail. Ранее интерес к португальцу проявлял «Манчестер Юнайтед».

    Жота в нынешнем сезоне провел 37 матчей и забил 15 голов во всех турнирах. За английский клуб он выступает с 2017 года.
    (ответить)
    19.09.2020 20:11 #
    lovrentiy

    Даже здесь скумы, успели посасать хyи.

    Вы ответили:

    скумы всегда сосали, сосут и дальше будут сосать член ЛФК

    Источник: http://fapl.ru/posts/81033/?c=1#c7209252
    это правда ухахахаххахахахаххахахахаххахаххаха

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  10. cristean2 19.09.2020 20:15 # cristean2
    Опять МЮ на пенальти молиться)))

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  11. roberto-89 19.09.2020 20:14 # roberto-89
    блеать сука манки голасо будет или нет **((((((( я верю в вас, глори глори ман юнайтед, сульшер ты легенда ))))) вперед за камбеком

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  12. thegodfather 19.09.2020 20:14 # thegodfather
    это просто тотальный пиздец

    такую хуету на предмет пенки проверять...ахуеть, просто ахуеть

    финал кубка англии - голкипер играет руками за пределами поля, как итог всем покуй играем дальше

    тут игровой эпизов - 5 минут просмотр вара.
    Я ПРОСТО РТЫ ЕБАЛ ПЫНАЛЬДЫШЕЙ

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  13. mototroller 19.09.2020 20:13 # mototroller
    Жопа в Ливерпуле ))))

    (ответить)

  14. anabanana94 19.09.2020 20:13 # anabanana94
    МИХАЙЛО ДОБАВЬ ПРОМО ВИДЕО С БЭЙЛОМ НА ГЛАВНОЙ!! ЭТО ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ВСЕ!


    https://www.instagram.com/p/CFU293IIUY6/


    COYS!!!

    (ответить)

  15. lexa-arsenal 19.09.2020 20:12 # lexa-arsenal
    Бейл не успел приехать в ттх уже липовый больничный взял чтобы оценить поля для гольфа

    (ответить)

  16. thegodfather 19.09.2020 20:12 # thegodfather
    почему только скуму вар проверяет всякую такую хуету бездарную?
    это какой-то шок блять

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  17. mancunia-planet 19.09.2020 20:11 # mancunia-planet
    Жаль Матича нет, хуево идут дела в центре, оборона гамно, нужно срочно Теллеса покупать хотя бы

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  18. anabanana94 19.09.2020 20:09 # anabanana94
    Михайло чертила ска! МЕНЯЙ ГЛАВНУЮ!

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  19. lexa-arsenal 19.09.2020 20:08 # lexa-arsenal
    манки ещё не жалуются что судья им пенку не нарисовал

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  20. mikkiynwa 19.09.2020 20:07 # mikkiynwa
    Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Daily Mail. Ранее интерес к португальцу проявлял «Манчестер Юнайтед».

    Жота в нынешнем сезоне провел 37 матчей и забил 15 голов во всех турнирах. За английский клуб он выступает с 2017 года.

    (ответить)

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