Нуну: "Ливерпуль" — правильное место для Жоты"
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что вингер Диогу Жота направляется в "Ливерпуль".
Об интересе "Ливерпуля" к Жоте широкой аудитории стало известно только накануне. "Красные" быстро согласовали компенсацию за Диогу в 45 миллионов фунтов, включая бонусы, и в самое ближайшее время этот трансфер будет подтвержден.
Выступая перед прессой в субботу, Эшпириту Санту не стал отпираться и просто благословил своего соотечественника на переход к чемпионам Премьер-Лиги.
"Диогу выступал абсолютно великолепным образом за нас. Думаю, Диогу направляется в правильное место, и мы желаем ему всего наилучшего".
"Он никогда не будет забыт нашим фанатами. Нам же нужно улучшить баланс своей команды. Мы знаем, какого рода игрока мы хотим пригласить", — цитирует Нуну Evening Standard.
19.09.2020 19:00
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