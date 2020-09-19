Нуну: "Ливерпуль" — правильное место для Жоты"

Нуну Эшпириту Санту и Диогу Жота Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что вингер Диогу Жота направляется в "Ливерпуль".

Об интересе "Ливерпуля" к Жоте широкой аудитории стало известно только накануне. "Красные" быстро согласовали компенсацию за Диогу в 45 миллионов фунтов, включая бонусы, и в самое ближайшее время этот трансфер будет подтвержден.

Выступая перед прессой в субботу, Эшпириту Санту не стал отпираться и просто благословил своего соотечественника на переход к чемпионам Премьер-Лиги.

"Диогу выступал абсолютно великолепным образом за нас. Думаю, Диогу направляется в правильное место, и мы желаем ему всего наилучшего".

"Он никогда не будет забыт нашим фанатами. Нам же нужно улучшить баланс своей команды. Мы знаем, какого рода игрока мы хотим пригласить", — цитирует Нуну Evening Standard.


Метки Вулверхэмптон, Жота, Ливерпуль, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 19:00

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  1. bezviz 19.09.2020 19:06 # bezviz
    Нуну: "Жопа - правильное место для ливерпуля"

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  2. geniusss 19.09.2020 19:00 # geniusss
    Сосали?

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