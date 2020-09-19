Лэмпард советует Хадсон-Одои упорнее работать

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что вингер Каллум Хадсон-Одои должен упорнее работать на тренировках, чтобы получить место в стартовом составе "синих".

Год назад Хадсон-Одои закрыл вопрос со своим будущим, заключив с "Челси" новый пятилетний контракт, однако за эти 12 месяцев не смог добиться хоть какого-нибудь прогресса в своей игре.



Ранее в сентябре даже появились слухи, что "Бавария" может возобновить свой интерес к Каллуму. Лэмпард об этом ничего не знает, но готов дать совет 19-летнему англичанину.



"Не имею понятия, мне об этом (интересе "Баварии") ничего не известно. Не знаю, есть ли в этом какая-нибудь правда, поэтому мне особо нечего сказать".



"Я был бы удивлен, если бы какой-нибудь игрок не расстраивался от того, что не играет матчи. Если мы говорим о Каллуме, то он должен полностью сосредоточиться на ежедневной работе на тренировочном поле. Я говорил это уже несколько раз. Я же должен думать, как игроки тренируются, как они играют в тренировочных матчах, как мы работаем с мячом и без мяча".



"У меня нет любимчиков. Я не полагаюсь на людей, потому что они мне нравятся. Я полагаюсь на людей, потому что хочу привести их к успеху и, надеюсь, этим осчастливить каждого здесь".



"Каллум — молодой развивающийся игрок, вокруг которого было много разговоров, учитывая его карьеру в юном возрасте. Факты остаются теми же, что и для всех молодых игроков. Они должны упорно работать каждый день, этим предлагая себя для стартового состава", — цитирует Лэмпарда The Guardian.