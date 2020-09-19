"Эвертон" сокрушил "Вест Бромвич"

Доминик Калверт-Левин и Хамес Родригес "Эвертон" закрепил то приятное впечатление, которое произвел победой над "Тоттенхэмом", во втором туре Премьер-Лиги сокрушив "Вест Бромвич" со счетом 5:2.

Первое слово в матче на "Гудисон Парк" сказали гости. Вингер Грейди Дианганга совершил забег со своей половины поля, а затем, добравшись до подступов к штрафной, пробил с левой ноги — 0:1.

"Ирискам" удалось ответить только около получасовой отметки, когда Доминик Калверт-Левин пяткой отправил мяч в ворота после удачного отскока от защитника — 1:1. Система VAR исправила ошибку лайнсмена, который увидел здесь офсайд.

Хозяева продолжили идти вперед и незадолго до перерыва Хамес Родригес тоже продемонстрировал умение бить с левой ноги, поразив ворота с дальней дистанции — 2:1.

В самой концовке первого тайма защитник "дроздов" Киран Гиббс схлопотал красную карточку, а затем то же самое произошло с его тренером Славеном Биличем.

А вот второй тайм начался начался неожиданно. Матеус Перейра ударом со штрафного обвел стенку и восстановил равновесие — 2:2.

Держалось равновесие недолго. На 54-й минуте Майкл Кин сыграл на добивании после отраженного голкипером удара головой Ришарлисона — 3:2.

Дальше на поле была только одна команда. На 62-й минуте Ришарлисон как на блюдечке выложил мяч на Калверт-Левина, который буквально занес снаряд в ворота — 4:2.

Спустя еще четыре минуты Калверт-Левин оформил хет-трик, откликнувшись на подачу Родригеса от углового флажка — 5:2.

Таким образом, "Эвертон" продолжает движение со 100-процентным результатом, а "Вест Бромвич" пока остается без очков после своего выхода в Премьер-Лигу.

"Эвертон" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 16:30

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Последние комментарии:




  1. kos9k 19.09.2020 17:37 # kos9k
    Тэйлор еблан

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  2. roberto-89 19.09.2020 17:37 # roberto-89
    бля фулхэм сравнял (((((

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  3. superperez101 19.09.2020 17:28 # superperez101
    Полдня не заходил на фаплю
    Включил Лидс, увидел гол, и смотрю бедные пенсы все также полыхают, отлизфвая при этом старой дуре Маринке минетчице
    Непонятно кто из них более тупой
    Пинсы или та дура, которую развели больше чем на сотку лямов за окно

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  4. melwood-lfc 19.09.2020 17:26 # melwood-lfc
    https://ibb.co/mHhsj4x


    Засчитали))))))

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  5. goal 19.09.2020 17:24 # goal
    грановская нассала на всю апл, подписав за одно то великую команду в будущем, на следующие 10 лет чемпион известен, их будут звать непобедимые, вам же остаётся обтекать с поникшим взглядом в пол обрыгашы всех мастей

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  6. anabanana94 19.09.2020 17:20 # anabanana94
    Норм так рентв подрывает местечковых бичар)))

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  7. kagawa 19.09.2020 17:14 # kagawa
    КНЯЗИ

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  8. bushwacka 19.09.2020 17:13 # bushwacka
    Подписав Тиаго с Жотой, подрываем пенсам жопы...

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  9. alexomck 19.09.2020 17:06 # alexomck
    вынимайте, проклятки:))

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  10. stilllove 19.09.2020 17:03 # stilllove
    Какой то портовый клуб епет и держит в страхе всю англию

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  11. goal 19.09.2020 17:01 # goal
    проста карнавал шуток про расположение в таблице, смешно, прям ору

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  12. mufc1994 19.09.2020 16:59 # mufc1994
    Эве выше лузерки, дожили))

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  13. billy-bones 19.09.2020 16:53 # billy-bones
    № Команда И О
    1 Эвертон 2 6

    Источник: http://fapl.ru/posts/81029/?c=1

    Теперь все на своих местах, папа Карло в здании.

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  14. tigerpool 19.09.2020 16:52 # tigerpool
    Конченный гейгуннер киран гиббс все испортил, так бы равная игра шла

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  15. bezviz 19.09.2020 16:51 # bezviz
    О, лузерка на своем историческом месте)

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  16. mikkiynwa 19.09.2020 16:48 # mikkiynwa
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  17. goal 19.09.2020 16:48 # goal
    готовьте ротики мусор портовый, завтра хаверц покажет свой класс и подтвердит и так никем не оспариваемое звание самого перспективного игрока планеты

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  18. jumanji 19.09.2020 16:47 # jumanji
    сосет уже какой год эйпиэлка чисто как бренд держится. айфон стайл конкуренты делают лучше и качественне но дегройды не осознают этого.

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  19. jumanji 19.09.2020 16:46 # jumanji
    АПЛ сильнейшая лига мира играли бы Месси БенземаЛевандовски и другие форварды столько голов у них не было бы. столько пиздежа,тем временем Коста Хамес и другие о6оссывают местных экспертов. что то на уровне Гвардиола лох выигрывал только со звездами тики така в Эейпиэл не прокатит.

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  20. mufc1994 19.09.2020 16:44 # mufc1994
    Секс с северусом снейпом

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