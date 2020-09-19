"Эвертон" сокрушил "Вест Бромвич"

"Эвертон" закрепил то приятное впечатление, которое произвел победой над "Тоттенхэмом", во втором туре Премьер-Лиги сокрушив "Вест Бромвич" со счетом 5:2.

Первое слово в матче на "Гудисон Парк" сказали гости. Вингер Грейди Дианганга совершил забег со своей половины поля, а затем, добравшись до подступов к штрафной, пробил с левой ноги — 0:1.



"Ирискам" удалось ответить только около получасовой отметки, когда Доминик Калверт-Левин пяткой отправил мяч в ворота после удачного отскока от защитника — 1:1. Система VAR исправила ошибку лайнсмена, который увидел здесь офсайд.



Хозяева продолжили идти вперед и незадолго до перерыва Хамес Родригес тоже продемонстрировал умение бить с левой ноги, поразив ворота с дальней дистанции — 2:1.



В самой концовке первого тайма защитник "дроздов" Киран Гиббс схлопотал красную карточку, а затем то же самое произошло с его тренером Славеном Биличем.



А вот второй тайм начался начался неожиданно. Матеус Перейра ударом со штрафного обвел стенку и восстановил равновесие — 2:2.



Держалось равновесие недолго. На 54-й минуте Майкл Кин сыграл на добивании после отраженного голкипером удара головой Ришарлисона — 3:2.



Дальше на поле была только одна команда. На 62-й минуте Ришарлисон как на блюдечке выложил мяч на Калверт-Левина, который буквально занес снаряд в ворота — 4:2.



Спустя еще четыре минуты Калверт-Левин оформил хет-трик, откликнувшись на подачу Родригеса от углового флажка — 5:2.



Таким образом, "Эвертон" продолжает движение со 100-процентным результатом, а "Вест Бромвич" пока остается без очков после своего выхода в Премьер-Лигу.



"Эвертон" — "Вест Бромвич". Отчет о матче