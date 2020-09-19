"Эвертон" сокрушил "Вест Бромвич"
"Эвертон" закрепил то приятное впечатление, которое произвел победой над "Тоттенхэмом", во втором туре Премьер-Лиги сокрушив "Вест Бромвич" со счетом 5:2.
Первое слово в матче на "Гудисон Парк" сказали гости. Вингер Грейди Дианганга совершил забег со своей половины поля, а затем, добравшись до подступов к штрафной, пробил с левой ноги — 0:1.
"Ирискам" удалось ответить только около получасовой отметки, когда Доминик Калверт-Левин пяткой отправил мяч в ворота после удачного отскока от защитника — 1:1. Система VAR исправила ошибку лайнсмена, который увидел здесь офсайд.
Хозяева продолжили идти вперед и незадолго до перерыва Хамес Родригес тоже продемонстрировал умение бить с левой ноги, поразив ворота с дальней дистанции — 2:1.
В самой концовке первого тайма защитник "дроздов" Киран Гиббс схлопотал красную карточку, а затем то же самое произошло с его тренером Славеном Биличем.
А вот второй тайм начался начался неожиданно. Матеус Перейра ударом со штрафного обвел стенку и восстановил равновесие — 2:2.
Держалось равновесие недолго. На 54-й минуте Майкл Кин сыграл на добивании после отраженного голкипером удара головой Ришарлисона — 3:2.
Дальше на поле была только одна команда. На 62-й минуте Ришарлисон как на блюдечке выложил мяч на Калверт-Левина, который буквально занес снаряд в ворота — 4:2.
Спустя еще четыре минуты Калверт-Левин оформил хет-трик, откликнувшись на подачу Родригеса от углового флажка — 5:2.
Таким образом, "Эвертон" продолжает движение со 100-процентным результатом, а "Вест Бромвич" пока остается без очков после своего выхода в Премьер-Лигу.
"Эвертон" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
19.09.2020 16:30
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Последние комментарии:
Тэйлор еблан
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бля фулхэм сравнял (((((
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Полдня не заходил на фаплю
Включил Лидс, увидел гол, и смотрю бедные пенсы все также полыхают, отлизфвая при этом старой дуре Маринке минетчице
Непонятно кто из них более тупой
Пинсы или та дура, которую развели больше чем на сотку лямов за окно
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https://ibb.co/mHhsj4x
Засчитали))))))
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грановская нассала на всю апл, подписав за одно то великую команду в будущем, на следующие 10 лет чемпион известен, их будут звать непобедимые, вам же остаётся обтекать с поникшим взглядом в пол обрыгашы всех мастей
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Норм так рентв подрывает местечковых бичар)))
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КНЯЗИ
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Подписав Тиаго с Жотой, подрываем пенсам жопы...
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вынимайте, проклятки:))
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Какой то портовый клуб епет и держит в страхе всю англию
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проста карнавал шуток про расположение в таблице, смешно, прям ору
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Эве выше лузерки, дожили))
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№ Команда И О
1 Эвертон 2 6
Источник: http://fapl.ru/posts/81029/?c=1
Теперь все на своих местах, папа Карло в здании.
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Конченный гейгуннер киран гиббс все испортил, так бы равная игра шла
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О, лузерка на своем историческом месте)
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готовьте ротики мусор портовый, завтра хаверц покажет свой класс и подтвердит и так никем не оспариваемое звание самого перспективного игрока планеты
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сосет уже какой год эйпиэлка чисто как бренд держится. айфон стайл конкуренты делают лучше и качественне но дегройды не осознают этого.
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АПЛ сильнейшая лига мира играли бы Месси БенземаЛевандовски и другие форварды столько голов у них не было бы. столько пиздежа,тем временем Коста Хамес и другие о6оссывают местных экспертов. что то на уровне Гвардиола лох выигрывал только со звездами тики така в Эейпиэл не прокатит.
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Секс с северусом снейпом
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