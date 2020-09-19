Виллиан: "Артета станет одним из лучших тренеров в мире"

Вингер "Арсенала" Виллиан уверен, что его наставник Микель Артета сможет стать одним из лучших тренеров в мире.

Получив на "Эмирейтс" роскошный трехлетний контракт после перехода из "Челси" свободным агентом, Виллиан сразу же принялся отрабатывать доверие Артеты.



Уже в своем первом матча за "канониров", против "Фулхэма", Виллиан создал все три гола своей новой команды.



Несмотря на то, что Артета еще в самом начале своей самостоятельной тренерской карьеры, возглавив "Арсенал" только в декабре, 32-летний бразилец уверен, что Микеля ждет большое будущее.



"Я под очень большим впечатлением от него. Он очень умный тренер. Меня очень впечатлили его идеи — как он хочет играть в футбол, как контролировать игру".



"Думаю, с годами он станет одним из лучших тренеров в Премьер-Лиге, а также в мире", — цитирует Виллиана Evening Standard.