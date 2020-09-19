Аспиликуэта останется капитаном "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Сесар Аспиликуэта останется капитаном "синих" на сезон 2020/21.

Ранее в сентябре ходили слухи, что Лэмпард может отдать капитанскую повязку своему новобранцу Тиаго Силве, прибывшему из ПСЖ свободным агентом.



На матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" Лэмпард доверил позицию правого защитника не Аспиликуэте, а Рису Джеймсу, и это только укрепило подозрения насчет того, что Сесар может лишиться повязки.



Однако Лэмпард спешит заверить, что 31-летний испанец останется капитаном "Челси", даже если не будет играть в каждом матче.



"Да, абсолютно. Аспи — капитан клуба на этот сезон, он замечательно справляется с этой ролью".



"За время, что я здесь работаю, он оказал мне огромную помощь — в плане того, как он ведет себя на поле и за его пределами, в плане его чувств клубу, в плане его взаимодействия с командой".



"Все мы можем видеть класс Риса Джеймса и уровень конкуренции на позиции правого защитника, но профессионализм Аспи означает, что он будет важен для нас в этом году, как и всегда. Он официальный капитан клуба".



"Таких бойцов, как Аспи, я не могу просить смириться с тем, что они пропустили один матч. Каждый игрок здесь хочет играть в каждом матче. Аспи именно такой. Я очень хорошо знаю это, потому что я играл вместе с ним".



"Игроки должны хотеть играть, но когда у тебя есть кто-то с качествами Аспи, ты знаешь, что он всегда выкладывается без остатка".



"Играет он или нет, он всегда оказывает одинаково положительное влияние на команду. Это все, о чем я могу просить, и для меня одно удовольствие обладать им", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.