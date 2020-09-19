"Барселоне" не удалось заполучить Макса Ааронса
"Норвич" отклонил два предложения "Барселоны" насчет правого защитника Макса Ааронса.
Ааронс был одним из немногих светлых пятен в прошлом сезоне для "Норвича", занявшего последнее место в Премьер-Лиге.
По информации The Athletic, одно из двух предложение "Барселоны" подразумевало компенсацию в 20 миллионов фунтов плюс бонусы, хотя Sky Sports утверждает, что каталонский клуб лишь пытался арендовать Макса.
Так или иначе, но "канарейки" отказались отпускать Ааронса, хотя сам 20-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с "Барселоной".
Ожидается, что "Барселона" не будет возвращаться за Ааронсом, который также интересен "Баварии". Новая цель испанского гранда по укреплению правого фланга обороны — Сержиньо Дест из "Аякса".
19.09.2020 14:00
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Теперь эти клоуны обидятся и на барсу
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