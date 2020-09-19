"Барселоне" не удалось заполучить Макса Ааронса

"Норвич" отклонил два предложения "Барселоны" насчет правого защитника Макса Ааронса.

Ааронс был одним из немногих светлых пятен в прошлом сезоне для "Норвича", занявшего последнее место в Премьер-Лиге.



По информации The Athletic, одно из двух предложение "Барселоны" подразумевало компенсацию в 20 миллионов фунтов плюс бонусы, хотя Sky Sports утверждает, что каталонский клуб лишь пытался арендовать Макса.



Так или иначе, но "канарейки" отказались отпускать Ааронса, хотя сам 20-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с "Барселоной".



Ожидается, что "Барселона" не будет возвращаться за Ааронсом, который также интересен "Баварии". Новая цель испанского гранда по укреплению правого фланга обороны — Сержиньо Дест из "Аякса".