"Челси" отправил Дзаппакосту в "Дженоа"

Давиде Дзаппакоста Правый защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста присоединился к "Дженоа" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

Напомним, Дзаппакоста прибыл на "Стэмфорд Бридж" в августе 2017 из "Торино" за 22.5 млн. фунтов и с тех пор сыграл 52 матча за "синих".

Правда, основным игроком в "Челси" Давиде так и не стал, а на прошлый сезон был отправлен в аренду в "Рому". Из-за травмы крестообразных связок колена 28-летний итальянец сыграл лишь шесть матчей за римлян.

Теперь Дзаппакоста возвращается на родину и будет выступать за клуб "Джеона", который прошлый сезон завершил на 17-й позиции в Серии А.

Добавим, вскоре "Дженоа" может подписать еще одного игрока из Премьер-Лиги. Ожидается, что одноклубником Дзаппакосты станет левый защитник Данни Роуз, которого "Тоттенхэм" отпускает за 5 млн. фунтов.


Метки Дзаппакоста, Рома, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 13:00

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  1. kos9k 19.09.2020 13:53 # kos9k
    Орнул с ветки покупки Жопакосты, пенсы боготворили его и называли топом))

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  2. gerrard08 19.09.2020 13:22 # gerrard08
    Пстц такой я думал бизнескар его в изи за 40 лямов сольет

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  3. electric 19.09.2020 13:03 # electric
    Топарь ушёл на повышение! Алга

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