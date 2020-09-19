"Челси" отправил Дзаппакосту в "Дженоа"

Правый защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста присоединился к "Дженоа" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

Напомним, Дзаппакоста прибыл на "Стэмфорд Бридж" в августе 2017 из "Торино" за 22.5 млн. фунтов и с тех пор сыграл 52 матча за "синих".



Правда, основным игроком в "Челси" Давиде так и не стал, а на прошлый сезон был отправлен в аренду в "Рому". Из-за травмы крестообразных связок колена 28-летний итальянец сыграл лишь шесть матчей за римлян.



Теперь Дзаппакоста возвращается на родину и будет выступать за клуб "Джеона", который прошлый сезон завершил на 17-й позиции в Серии А.



Добавим, вскоре "Дженоа" может подписать еще одного игрока из Премьер-Лиги. Ожидается, что одноклубником Дзаппакосты станет левый защитник Данни Роуз, которого "Тоттенхэм" отпускает за 5 млн. фунтов.