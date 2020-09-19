"Астон Вилла" приобрела Бертрана Траоре

Бертран Траоре "Астон Вилла" объявила о приобретении вингера "Лиона" Бертрана Траоре ориентировочной стоимостью в 17 миллионов фунтов.

Таким образом, игрок сборной Буркина-Фасо возвращается в Премьер-Лигу после трех сезонов выступлений во Франции, где он сыграл более 100 матчей за "Лион".

Вернее, полноценным возвращением это сложно назвать — Бертран принадлежал "Челси" на протяжении многих лет, но сыграл лишь считанное количество матчей за первую команду "синих", успев провести полтора сезона в "Витессе" и сезон в "Аяксе" на правах аренды.

25-летний Траоре становится четвертым приобретением "Астон Виллы" в это трансферное окно после голкипера Эмилиано Мартинеса, правого защитника Мэтти Кэша и нападающего Олли Уоткинса. Еще одно достижение бирмингемского клуба в этот период — новый контракт со своим капитаном Джеком Грилишем.


Метки Астон Вилла, Лион, трансферы, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 12:25

Количество просмотров Просмотров: 322

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yamateh 19.09.2020 12:30 # yamateh
    воспитанник великой академии

    (ответить)

  2. chelsea88 19.09.2020 12:30 # chelsea88
    Наш пездюк

    (ответить)

  3. thegodfather 19.09.2020 12:27 # thegodfather
    3 миллиона в казну челси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: