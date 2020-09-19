Невилл советует Ван-Биссаке не копировать Александер-Арнольда

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что правый защитник "красных дьяволов" Аарон Ван-Биссака должен сосредоточиться на своей игре в обороне и не пытаться копировать Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля".

Сравнивая Ван-Биссаку с его партнером по сборной Англии Александер-Арнольдом, фанаты и эксперты обычно отмечают в качестве недостатка Ааарона то, что представитель "Юнайтед" почти не помогает атаке, тогда как Трент ассистирует, забивает сам и прекрасно исполняет стандартные положения.



Однако Невилл, исходя из собственного опыта, не видит в этом проблемы и хочет, чтобы Ван-Биссака в первую очередь оставался защитником.



"Люди говорят, что Ван-Биссака должен сосредоточиться на улучшении своей атакующей игры, но я бы сказал, что он великолепный правый защитник оборонительного плана".



"Он должен сосредоточиться на своей игре в обороне и стать великолепным защитником, который помогает "Манчестер Юнайтед" сохранять ворота на замке".



"Только из-за того, что Трент Александер-Арнольд и Кайл Уолкер являются двумя самыми выдающимися атакующими крайними защитниками в Европе, "Манчестер Юнайтед" не нужно обзаводиться таким же".



"Я видел, что Бранислав Иванович и Сесар Аспиликуэта были успешны в Премьер-Лиге на протяжении пяти или 10 лет, и они были очень далеки от атакующих крайних защитников. Есть больше одного способа выиграть футбольный матч".



"Я лишь думаю, что Ван-Биссака должен создать связку со своим правым вингером, чтобы подносить мяч для этого игрока, а также для ближайшего центрального полузащитника. Отдавай правильный пас по правому флангу в ноги партнера, чтобы начать атаку".



"Возможно, после этого он мог бы поработать над другими вещами. Например, забегать на свободное пространство для приема мяча".



"Порой я вижу, что он изолирован с мячом на таком большом поле, как "Олд Траффорд". Ему нужен вариант продолжения игры дальше по правому флангу, налево в центр или по диагонали на нападающего".



"Лично у меня всегда были эти три варианта. Я мог отдать на Дэвида Бекхэма, Роя Кина, Дуайта Йорка или на Майкла Кэррика, Криштиану Роналду, Уэйна Руни. Я знал, где эти трое находятся, и я снабжал их мячом. Я обслуживал атаку".



"Это слегка старомодный подход, потому что в современном футболе от крайних защитников ожидают, что они будут играть вингеров, забивать голы, создавать голы, исполнять штрафные и пенальти, так что ему нужно слегка вернуться в прошлое".



"Он является крайним защитником оборонительного плана, и я не думаю, что ему нужно пытаться пробовать что-либо другое. Он выдающийся правый защитник оборонительного плана. Помните, он лучше обороняется, чем некоторые атакующие крайние защитники".



"Идея о том, чтобы превратить Аарона Ван-Биссаку в Александер-Арнольда или Уолкера лишена смысла. Давайте не зацикливаться на этом", — цитирует Невилла Daily Mail.