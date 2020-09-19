Бэйл прибыл в "Тоттенхэм" с травмой

Вингеру Гарету Бэйлу придется подождать своего повторного дебюта за "Тоттенхэм" минимум месяц.

Накануне Бэйл уже прилетел в Лондон, чтобы оформить свое возвращение в "Тоттенхэм" на правах аренды из "Реала" до конца сезона 2020/21.



По информации The Telegraph, Гарет достался "шпорам" без арендной планы, и лондонский клуб возьмет на себя только 220 из 600 тысяч фунтов в неделю, которые 31-летнему валлийцу положены по контракту с испанским грандом.



Однако Бэйл не сможет сразу начать играть за команду Жозе Моуриньо. Как сообщает Marca, Гарет прибыл в Лондон с травмой колена, которую он получил во время недавней поездки в сборную Уэльсса.



На восстановление Бэйлу потребуется месяц, а это означает, что Гарет пропустит насыщенный отрезок матчей, на который так жаловался главный тренер "шпор".