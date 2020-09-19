Вернер собирается оправдать свое прозвище

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Тимо Вернер пообещал оправдать свое прозвище, которое он получил в новой команде.

Вернер прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов ранее в это трансферное окно с репутацией игрока, главным оружием которого является высочайшая скорость.

Именно поэтому 24-летнего немца, развившего скорость в 33.38 км/ч в матче против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги, прозвали "Турбо-Тимо". Самому Вернеру это вполне нравится.

"Я едва узнал об это прозвище. Турбо-Тимо звучит не так уж плохо. Я был слегка удивлен, но я надеюсь показать, что оно мне хорошо подходит".

"Обладая скоростью, я получаю возможность забивать голы и создавать моменты для команды, для других игроков".

"Мой отец знал, что я быстр, и поэтому он хотел сделать меня сильнее. Он заставлял меня бегать в горной местности. Это очень мне помогло и научило упорно работать".

"В Лейпциге я многому научился у главного тренера (Юлиана Нагельсманна) насчет того, как лучше играть на различных позициях. Однако для меня настало правильное время попробовать что-нибудь новое за пределами Германии, попробовать Премьер-Лигу".

"Это такая замечательная лига, со множеством крупных и сильных защитников. Мое следующее испытание — здесь", — цитирует Вернера Daily Mail.


Метки Вернер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 10:00

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  1. drogba11cool 19.09.2020 11:03 # drogba11cool
    Очевидно один из лучших

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  2. beatles-red 19.09.2020 10:26 # beatles-red
    Ну главное турбо на мелкую дистанцию не хватило

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  3. knvlay 19.09.2020 10:18 # knvlay
    Топарь

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  4. chr1s8rown 19.09.2020 10:02 # chr1s8rown
    Бегунок обычный

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