Вернер собирается оправдать свое прозвище
Нападающий "Челси" Тимо Вернер пообещал оправдать свое прозвище, которое он получил в новой команде.
Вернер прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов ранее в это трансферное окно с репутацией игрока, главным оружием которого является высочайшая скорость.
Именно поэтому 24-летнего немца, развившего скорость в 33.38 км/ч в матче против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги, прозвали "Турбо-Тимо". Самому Вернеру это вполне нравится.
"Я едва узнал об это прозвище. Турбо-Тимо звучит не так уж плохо. Я был слегка удивлен, но я надеюсь показать, что оно мне хорошо подходит".
"Обладая скоростью, я получаю возможность забивать голы и создавать моменты для команды, для других игроков".
"Мой отец знал, что я быстр, и поэтому он хотел сделать меня сильнее. Он заставлял меня бегать в горной местности. Это очень мне помогло и научило упорно работать".
"В Лейпциге я многому научился у главного тренера (Юлиана Нагельсманна) насчет того, как лучше играть на различных позициях. Однако для меня настало правильное время попробовать что-нибудь новое за пределами Германии, попробовать Премьер-Лигу".
"Это такая замечательная лига, со множеством крупных и сильных защитников. Мое следующее испытание — здесь", — цитирует Вернера Daily Mail.
19.09.2020 10:00
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Очевидно один из лучших
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Ну главное турбо на мелкую дистанцию не хватило
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Топарь
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Бегунок обычный
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