Вернер собирается оправдать свое прозвище

Нападающий "Челси" Тимо Вернер пообещал оправдать свое прозвище, которое он получил в новой команде.

Вернер прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов ранее в это трансферное окно с репутацией игрока, главным оружием которого является высочайшая скорость.



Именно поэтому 24-летнего немца, развившего скорость в 33.38 км/ч в матче против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги, прозвали "Турбо-Тимо". Самому Вернеру это вполне нравится.



"Я едва узнал об это прозвище. Турбо-Тимо звучит не так уж плохо. Я был слегка удивлен, но я надеюсь показать, что оно мне хорошо подходит".



"Обладая скоростью, я получаю возможность забивать голы и создавать моменты для команды, для других игроков".



"Мой отец знал, что я быстр, и поэтому он хотел сделать меня сильнее. Он заставлял меня бегать в горной местности. Это очень мне помогло и научило упорно работать".



"В Лейпциге я многому научился у главного тренера (Юлиана Нагельсманна) насчет того, как лучше играть на различных позициях. Однако для меня настало правильное время попробовать что-нибудь новое за пределами Германии, попробовать Премьер-Лигу".



"Это такая замечательная лига, со множеством крупных и сильных защитников. Мое следующее испытание — здесь", — цитирует Вернера Daily Mail.