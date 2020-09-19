Сульшер: "С трансферами складывается не так, как мы планировали"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что трансферная кампания его клуба складывается не так, как он планировал.

В это окно "Юнайтед" пока буксует на трансферном рынке, подписав лишь полузащитника Донни Ван де Бека за 40 миллионов фунтов.

Сульшер уверяет, что "красные дьяволы" не сидят сложа руки, и все еще надеется на подкрепление до 5 октября.

"Нас интересует небольшая подборка игроков, которые способны добавить класса нашей команде, поэтому давайте посмотрим, что у нас получится. Клуб упорно работает, и я отношусь к этому с пониманием".

"Когда мы садимся за стол переговоров, порой это складывается не так, как мы планировали. Здесь не прямолинейный сюжет, иногда происходят некоторые вещи, и как я уже говорил, я очень рад работать с имеющимися игроками".

"От трансферного окна все еще остается несколько недель, и нам, возможно, удастся кого-нибудь заполучить. Я проделал работу вместе с клубом, и они знают мои ощущения насчет того, в чем нуждается наш состав. Давайте посмотрим, удастся ли нам кого-нибудь пригласить", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 09:00

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  1. noi39 19.09.2020 09:47 # noi39
    Кого нибудь заполучить! Вот именно это звучит,как падающая крышка от унитаза.

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  2. alexomck 19.09.2020 09:36 # alexomck
    ещё больше на АФа фейсом походить стал, пора к судьям в потрибунку.

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  3. frisby 19.09.2020 09:31 # frisby
    ахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    зато с полосатой формой всё в поряде)))
    + молодое поколение пидарасов в лице гринвуда подрастает
    чё пацаны, какие 3 трофея зацепила по итогу прошлого сезона памойка? те которые рэшфорд планировал над своей тупой чёрной башкой поднять...

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  4. sir-alexferguson 19.09.2020 09:25 # sir-alexferguson
    понятное дело. хотя бы бека урвали. и красавицы что под реал не прогнулись. в остальном плюсы кончаются

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  5. beatles-red 19.09.2020 09:04 # beatles-red
    Ахах. Всех, кем они интересовались, забрали другие клубы

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