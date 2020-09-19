Сульшер: "С трансферами складывается не так, как мы планировали"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что трансферная кампания его клуба складывается не так, как он планировал.
В это окно "Юнайтед" пока буксует на трансферном рынке, подписав лишь полузащитника Донни Ван де Бека за 40 миллионов фунтов.
Сульшер уверяет, что "красные дьяволы" не сидят сложа руки, и все еще надеется на подкрепление до 5 октября.
"Нас интересует небольшая подборка игроков, которые способны добавить класса нашей команде, поэтому давайте посмотрим, что у нас получится. Клуб упорно работает, и я отношусь к этому с пониманием".
"Когда мы садимся за стол переговоров, порой это складывается не так, как мы планировали. Здесь не прямолинейный сюжет, иногда происходят некоторые вещи, и как я уже говорил, я очень рад работать с имеющимися игроками".
"От трансферного окна все еще остается несколько недель, и нам, возможно, удастся кого-нибудь заполучить. Я проделал работу вместе с клубом, и они знают мои ощущения насчет того, в чем нуждается наш состав. Давайте посмотрим, удастся ли нам кого-нибудь пригласить", — цитирует Сульшера Sky Sports.
19.09.2020 09:00
Просмотров: 931
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кого нибудь заполучить! Вот именно это звучит,как падающая крышка от унитаза.
(ответить)
ещё больше на АФа фейсом походить стал, пора к судьям в потрибунку.
(ответить)
ахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
зато с полосатой формой всё в поряде)))
+ молодое поколение пидарасов в лице гринвуда подрастает
чё пацаны, какие 3 трофея зацепила по итогу прошлого сезона памойка? те которые рэшфорд планировал над своей тупой чёрной башкой поднять...
(ответить)
понятное дело. хотя бы бека урвали. и красавицы что под реал не прогнулись. в остальном плюсы кончаются
(ответить)
Ахах. Всех, кем они интересовались, забрали другие клубы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий