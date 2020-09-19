Сульшер: "С трансферами складывается не так, как мы планировали"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что трансферная кампания его клуба складывается не так, как он планировал.

В это окно "Юнайтед" пока буксует на трансферном рынке, подписав лишь полузащитника Донни Ван де Бека за 40 миллионов фунтов.



Сульшер уверяет, что "красные дьяволы" не сидят сложа руки, и все еще надеется на подкрепление до 5 октября.



"Нас интересует небольшая подборка игроков, которые способны добавить класса нашей команде, поэтому давайте посмотрим, что у нас получится. Клуб упорно работает, и я отношусь к этому с пониманием".



"Когда мы садимся за стол переговоров, порой это складывается не так, как мы планировали. Здесь не прямолинейный сюжет, иногда происходят некоторые вещи, и как я уже говорил, я очень рад работать с имеющимися игроками".



"От трансферного окна все еще остается несколько недель, и нам, возможно, удастся кого-нибудь заполучить. Я проделал работу вместе с клубом, и они знают мои ощущения насчет того, в чем нуждается наш состав. Давайте посмотрим, удастся ли нам кого-нибудь пригласить", — цитирует Сульшера Sky Sports.