2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 19 сентября, четырьмя поединками стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ 14:30 Онлайн-трансляция



"Эвертон" произвел очень мощное и целостное впечатление в первом туре, обыграв на выезде "Тоттенхэм" со счетом 0:1. А вот "Вест Бромвич" дома уступил "Лестеру" и, вероятно, ничего другого от этого сезона не ждет, кроме как борьбы за выживание. В 11 последних встречах с "дроздами" в рамках чемпионата "ириски" уступили только раз при пяти победах.



Из лазарета "Эвертона" вернулся Алекс Ивоби. Джарред Брантуэйт и Мейсон Холгейт команде не помогут.



Новичок "Вест Бромвича" Бранислав Иванович играть пока не готов, потому что нуждается в тренировках. Мэтт Филлипс и Конор Таунсенд пропустили старт Премьер-Лиги сезона из-за травм, но сейчас уже в порядке.



ЛИДС — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



Это будет встреча команд, которые в прошлом сезоне выступали в Чемпионшипе. "Лидс" выиграл второй английский дивизион, тогда как "Фулхэм" пробился наверх только через плей-офф. После первого тура очков ни у тех, ни у других нет, однако номинально "белые" выглядят фаворитами, учитывая свой яркий футбол в перестрелке с "Ливерпулем". В восьми последних встречах этих соперников в рамках чемпионата хозяева не проигрывали.



Капитан "Лидса" Лиам Купер решил свои проблемы с икроножной мышцей. Адам Форшоу тоже скоро вернется.



За "Фулхэм" могут дебютировать в Премьер-Лиге Альфонс Ареоля, Кенни Тете, Энтони Робинсон и Ола Айна.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 19:30 Онлайн-трансляция



Если для "Манчестер Юнайтед" это будет первый матч в новом сезоне Премьер-Лиги, то "Кристал Пэлас" уже успел сыграть с "Саутгемптоном" и одержать заслуженную победу 1:0. Свое единственное поражение в 22 последних встречах с "орлами" в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели в прошлом сезоне — 1:2 у себя дома на "Олд Траффорд".



"Юнайтед" предстоит решить вопрос со включением в состав своего единственного новичка Донни Ван де Бека. Поль Погба и Мейсон Гринвуд отсидели свой карантин.



Длинный список потерь "Пэлас" включает в себя Гари Кэхилла, Джеймса Томкинса и Патрика Ван Анхольта. Мамаду Сако уже в строю.



АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция



Два трофея в течение августа, успешный старт нового сезона Премьер-Лиги разгромом "Фулхэма" (0:3), новый контракт капитана Пьер-Эмерика Обамеянга — одним словом, у "Арсенала" наметилась белая полоса, тогда как полоса "Вест Хэма" гораздо мрачнее. "Молотобойцы" не получили никакого усиления на трансферном рынке, разозлили фанатов продажей талантливого воспитанника Грейди Дианганы, а вдобавок начинают серию матчей против больших команд, неделю назад уступив дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2. "Канониры" выиграли 10 из 11 последних домашних встреч с "Вест Хэмом" во всех соревнованиях.



Защитник "Арсенала" Давид Луис оправился после спазмов в шее. Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос и Пабло Мари — среди отсутствующих.



Воспитанник "Арсенала" Джек Уилшир слег в лазарет "Вест Хэма" с новой травмой.