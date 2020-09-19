"Ливерпуль" согласовал покупку Диогу Жоты

Диогу Жота "Ливерпуль" согласовал приобретение вингера "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Диогу Жоты.

Насчет того, что Жота близок к отъезду с "Молинью", можно было догадаться еще в минувший четверг, когда Диогу не попал в заявку "волков" на матч 2-го раунда Кубка Лиги против "Стоука".

В пятницу два клуба окончательно договорились, и Sky Sports ожидает, что в субботу Жота прибудет на тренировочную базу "Ливерпуля" в Мелвуде, чтобы пройти медобследование и заключить уже согласованный контракт до 2025 года.

"Ливерпуль" также присматривался к Исмаиле Сарру, однако "Уотфорд" потребовал за свою звезду свыше 40 млн. фунтов и отказался идти на уступки. В этом плане "Вулверхэмптон" оказался сговорчивее.

По информации Liverpool Echo, в следующие 12 месяцев "красные" заплатят "волкам" только 10 процентов из гарантированной суммы в 41 млн. фунтов. Еще 4 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

За два последних сезона Жота забил 16 голов в Премьер-Лиге, однако главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и его штаб 23-летний португалец в первую очередь заинтересовал своей работоспособностью с мячом и без мяча.

Таким образом, Диогу станет третьим новичком команды Клоппа в это трансферное окно после крайнего защитника Костаса Цимикаса и полузащитника Тиаго Алькантары.

Добавим, отбить часть затрат на приглашение Жоты "Ливерпуль" собирается с помощью продажи защитника Ки-Яны Хувера в противоположном направлении. Liverpool Echo предполагает, что "волки" заплатят за 18-летнего голландца 9 млн. фунтов, а еще 4.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.


Метки видео, Вулверхэмптон, Жота, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 476

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  1. liverpool1892est 19.09.2020 06:30 # liverpool1892est
    Теперь у нас есть ЖОПА:)

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  2. meshuggah 19.09.2020 06:12 # meshuggah
    Ору с нищенок колбасных и их покупок в кредит игроков уровня чемпионшипа
    Ещё с мочой во рту доказывают что они топ

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  3. scauzer11 19.09.2020 06:08 # scauzer11
    бля , что происходит то, что Чемпик можно и не продолжать чтоли))

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  4. melwood-lfc 19.09.2020 06:05 # melwood-lfc
    Мини Кюйт

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  5. shakur 19.09.2020 06:04 # shakur
    Интересный выбор от Эдвардса

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  6. purman30 19.09.2020 06:03 # purman30
    осталось еще цз купить

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  7. hammersmith 19.09.2020 06:03 # hammersmith
    всем жота теперь

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