Моуриньо недоволен расписанием "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обрушился с критикой на Премьер-Лигу и Футбольную Лигу по поводу чересчур плотного графика матчей своей команды.

Как известно, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы, "Тоттенхэму" нужно одержать три победы в квалификации, и первая у "шпор" уже в кармане — в четверг вечером они обыграли "Локомотив" из Пловдива со счетом 1:2.



Также "Тоттенхэм" продолжает выступать в Премьер-Лиге, а в следующий вторник — за два дня до выезда к "Шкендии" берет старт в Кубке Лиги.



Таким образом, "Тотенхэму" придется сыграть до девяти матчей в течение 22 дней, и это вызывает у Моуриньо возмущение.



"Люди, которые принимают решения, забыли об одной английской команде... Это мог бы быть не "Тоттенхэм", а "Вулверхэмптон", "Шеффилд Юнайтед" или кто-нибудь еще. Они забывают, что это невозможная ситуация".



"Это шутка... Абсолютная шутка, но что поделать. Нам очень, очень повезло, что "Лейтон Ориент" победил "Плимут" (в Кубке Лиги), потому что Плимут очень, очень далеко от нас".



"В субботу мы приедем в Саутгемптон, в среду мы улетим в Македонию и дальше в том же духе. Это довольно драматично, но я все равно предпочитаю быть в этом соревновании (Лиге Европы), так что давайте сражаться, пока мы можем", — цитирует Моуриньо Daily Mail.