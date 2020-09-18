"Юнайтед" ведет переговоры о покупке Теллеса

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры о покупке левого защитника "Порту" Алекса Теллеса.

Уже давно ходят слухи о том, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хочет укрепить левый фланг обороны своей команды ввиду травматичности Люка Шоу и незрелости Брандона Уильямса.



В предыдущие недели "Юнайтед" сражался за Серхио Регилона, но проиграл эту борьбу "Тоттенхэму", потому что не пожелал оставить "Реалу" право обратного выкупа игрока сборной Испании.



Новой целью клуба с "Олд Траффорд" стал Теллес, сообщает The Athletic. А RMC Sport и вовсе утверждает, что 27-летний бразилец уже согласовал контракт до 2025 года с "Юнайтед".



При этом "Юнайтед" все еще нужно договориться с "Порту" о размере компенсации за Алекса, интерес к которому также проявляет ПСЖ.