Артета признал, что пожертвовал Мартинесом ради приобретений

Эмилиано Мартинес Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что он принес голкипера Эмилиано Мартинеса в жертву ради возможности купить классного полузащитника в остатке трансферного окна.

На текущей неделе "канониры" продали Мартинеса, блестяще себя проявившего в концовке прошлого сезона, в "Астон Виллу" за 16 миллионов фунтов.

Продажа 28-летнего аргентинца помогла Артете пополнить свой трансферный бюджет, чтобы попытаться купить Томаса Партея из "Атлетико" или Уссема Ауара до дедлайна 5 октября.

"В конце концов мы должны соблюдать баланс между тем, чего мы хотим сделать в плане комплектации состава, и нашими финансами".

"Наступает момент, когда ты вынужден принять решение и кем-то пожертвовать, чтобы достичь своих целей".

"Время покажет, стали мы слабее или нет. Естественно, мы планируем закрыть позицию нашего второго голкипера, и я надеюсь это будет игрок хорошего уровня", — цитирует Артету Goal.


Метки Арсенал, Артета, Астон Вилла, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 22:00

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  1. denytreho 18.09.2020 22:57 # denytreho
    Где логика? Полузащей жопой жуй, а нормального кипера за 15 мультей не купишь

    (ответить)

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