Лэмпард уверен, что Бэйл подтвердит свой класс в "Тоттенхэме"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард ожидает, что вингер Гарет Бэйл значительно усилит "Тоттенхэм".

Прилетев в Лондон из Мадрида ранее в пятницу, в данный момент Бэйл завершает свой переход к "шпорам" на правах аренды до конца сезона 2020/21.



Лэмпард убежден, что Гарета рано списывать со счетов, и даже в свой 31 год валлиец способен помочь "Тоттенхэму" в борьбе за попадание в топ-4 — или даже за титул Премьер-Лиги.



"Гарет Бэйл — невероятный игрок, невероятный индивидуальный талант, которого мы очень хорошо помним по его выступлениям в Премьер-Лиге и его успехам в "Реале".



"Если он перейдет в "Тоттенхэм", что я вполне представляю, тогда, думаю, он станет серьезным усилением для их команды".



"Конечно, "Тоттенхэм" обладает очень хорошими в индивидуальном плане игроками, и от их команды ожидают борьбы за места в зоне Лиги Чемпионов и выше".



"У них великолепные игроки, и Гарет Бэйл станет еще одним таким, если этот переход состоится. На мой взгляд, он один из лучших игроков в мире за последние четыре-пять сезонов", — цитирует Лэмпарда Goal.