Хазенхюттль: "У Ингса нулевой интерес к "Тоттенхэму"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заявил, что его нападающий Данни Ингс не заинтересован в уходе из клуба.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Саутгемптон" отклонил запрос "Тоттенхэма" насчет Ингса, в котором "шпоры" видят страховку для своего основного бомбардира Харри Кейна.



В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" Хазенхюттль прокомментировал эту ситуацию и дал четко понять, что забивший 25 голов в прошлом сезоне Ингс продан не будет.



"Я даже не знаю, как часто в прошлом сезоне говорил о Данни Ингсе и о том, насколько он важен для нашего клуба".



"Сейчас я лишь хочу сказать по поводу этих слухов, что у Данни нулевой интерес к переходу куда-либо".



"Он на 100 процентов счастлив здесь, а для нас на 100 процентов не подлежит обсуждению уход одного из лучших нападающих в Европе".



"Любые слухи насчет этого являются абсолютной чепухой, и я надеюсь, мы последний раз говорим об этом", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.