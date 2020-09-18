"Ливерпуль" обсуждает покупку Диогу Жоты

"Ливерпуль" вступил в переговоры о приобретении вингера "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.

Ранее считалось, что "Ливерпуль", упустив Тимо Вернера, своей новой целью по укреплению позиции флангового нападающего рассматривает Исмаилу Сарра из "Уотфорда".



Однако The Independent утверждает, что серьезной альтернативой Сарру является Жота, универсальностью и работоспособностью которого главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхищается.



На "Энфилде" оптимистичны насчет исхода своих переговоров с "волками", а трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Португалии может превысить 35 миллионов фунтов.



При этом мерсисайдский клуб надеется сбить цену за Диогу, отправив в противоположном направлении защитника Ки-Яна Хувера. Это также будет постоянный трансфер.



Добавим, что интересы Жоты представляет агентство Gestifute, с которым "Ливерпуль" последний раз имел дело, договариваясь о покупке Фабиньо у "Монако".