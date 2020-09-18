"Ливерпуль" обсуждает покупку Диогу Жоты

Диогу Жота "Ливерпуль" вступил в переговоры о приобретении вингера "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.

Ранее считалось, что "Ливерпуль", упустив Тимо Вернера, своей новой целью по укреплению позиции флангового нападающего рассматривает Исмаилу Сарра из "Уотфорда".

Однако The Independent утверждает, что серьезной альтернативой Сарру является Жота, универсальностью и работоспособностью которого главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхищается.

На "Энфилде" оптимистичны насчет исхода своих переговоров с "волками", а трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Португалии может превысить 35 миллионов фунтов.

При этом мерсисайдский клуб надеется сбить цену за Диогу, отправив в противоположном направлении защитника Ки-Яна Хувера. Это также будет постоянный трансфер.

Добавим, что интересы Жоты представляет агентство Gestifute, с которым "Ливерпуль" последний раз имел дело, договариваясь о покупке Фабиньо у "Монако".


Метки Вулверхэмптон, Жота, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 19:25

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  1. chelsiukpro 18.09.2020 20:22 # chelsiukpro
    На "Энфилде" оптимистичны насчет исхода своих переговоров с "волками", а трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Португалии может превысить 35 миллионов фунтов.
    ТАК ВОЛКИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ПОЛТИНИК НЕ ОТДАДУТ СТО ПУДОВА! Пизждёшь полный про 35млн...

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  2. kos9k 18.09.2020 20:12 # kos9k
    Кто-нибудь остановите эту машину!

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  3. superperez101 18.09.2020 20:09 # superperez101
    кулибали не, очень дорого
    достаточно из бернли-брайтона купить кого-нибудь в защиту

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  4. tigerpool 18.09.2020 20:04 # tigerpool
    Ща бы еще кого-то из Кулибали/Упамекано/Хименес , шоб все умерли от зависти

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  5. noi39 18.09.2020 19:58 # noi39
    Всё же Сарр предпочтительней,они с Мане здорово поработали на последнем КАФ в паре.

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  6. liverfun 18.09.2020 19:42 # liverfun
    первый в апл сезон норм провел, прошлый уже не так эффективно, но пацан еще молодой, при толковом тренере еще больше раскроется, как и сарр вообщем-то, это очень перспективные ребята.
    вот хувера не хотелось бы терять или хотя бы включить опцию обратного выкупа

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  7. abrec 18.09.2020 19:41 # abrec
    Доминик Кинг пишет что по Сарру тоже сделали предложение

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  8. vertigo-92 18.09.2020 19:40 # vertigo-92
    Походу кто-то Генри на слабо взял))

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  9. firmino9 18.09.2020 19:36 # firmino9
    Отлично че

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