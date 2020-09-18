"Ливерпуль" обсуждает покупку Диогу Жоты
"Ливерпуль" вступил в переговоры о приобретении вингера "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.
Ранее считалось, что "Ливерпуль", упустив Тимо Вернера, своей новой целью по укреплению позиции флангового нападающего рассматривает Исмаилу Сарра из "Уотфорда".
Однако The Independent утверждает, что серьезной альтернативой Сарру является Жота, универсальностью и работоспособностью которого главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхищается.
На "Энфилде" оптимистичны насчет исхода своих переговоров с "волками", а трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Португалии может превысить 35 миллионов фунтов.
При этом мерсисайдский клуб надеется сбить цену за Диогу, отправив в противоположном направлении защитника Ки-Яна Хувера. Это также будет постоянный трансфер.
Добавим, что интересы Жоты представляет агентство Gestifute, с которым "Ливерпуль" последний раз имел дело, договариваясь о покупке Фабиньо у "Монако".
18.09.2020 19:25
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Последние комментарии:
На "Энфилде" оптимистичны насчет исхода своих переговоров с "волками", а трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Португалии может превысить 35 миллионов фунтов.
ТАК ВОЛКИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ПОЛТИНИК НЕ ОТДАДУТ СТО ПУДОВА! Пизждёшь полный про 35млн...
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Кто-нибудь остановите эту машину!
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кулибали не, очень дорого
достаточно из бернли-брайтона купить кого-нибудь в защиту
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Ща бы еще кого-то из Кулибали/Упамекано/Хименес , шоб все умерли от зависти
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Всё же Сарр предпочтительней,они с Мане здорово поработали на последнем КАФ в паре.
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первый в апл сезон норм провел, прошлый уже не так эффективно, но пацан еще молодой, при толковом тренере еще больше раскроется, как и сарр вообщем-то, это очень перспективные ребята.
вот хувера не хотелось бы терять или хотя бы включить опцию обратного выкупа
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Доминик Кинг пишет что по Сарру тоже сделали предложение
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Походу кто-то Генри на слабо взял))
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Отлично че
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