Тиаго Алькантара перешел в "Ливерпуль"

Тиаго Алькантара "Ливерпуль" официально объявил о приобретении полузащитника "Баварии" и сборной Испании Тиаго Алькантары.

Тиаго заключил с "красными" долгосрочный контракт и стал их вторым новичком в это трансферное окно после защитника Костаса Цимикаса.

По информации BBC, компенсацию за Алькантару — 20 миллионов фунтов — "Ливерпуль" будет выплачивать частями на протяжении всего срока контракта игрока. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

29-летний испанец, получивший на "Энфилде шестой номер, провел в "Баварии" семь сезонов, до этого выступая за родную "Барселону".

С двумя своими предыдущими командами Алькантара выиграл девять титулов лиги, две Лиги Чемпионов и два клубных Чемпионата Мира.

"Думаю, это удивительное ощущение. Я долго ждал этого момента, и я очень, очень рад оказаться здесь".

"С течением лет ты хочешь побеждать как можно больше — и когда ты побеждаешь, ты хочешь еще и еще. Думаю, этот клуб соответствует моим желанием. Я хочу достичь всех целей и выиграть как можно больше трофеев".

"Кроме того, здесь ты чувствуешь себя как в семье, и я нуждаюсь в этом, потому что мне нравится иметь очень близкие отношения с клубом. Думаю, здесь у меня это будет", — сообщил Тиаго.

Тиаго Алькантара


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 18.09.2020 19:13 # kukuruzzo
    круто, в неделю сколько зарабатывать будет?

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  2. shakur 18.09.2020 19:13 # shakur
    Как только у ЛеБрона освободилось немного времени, так сразу трансферы пошли

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  3. chelsea-super 18.09.2020 19:12 # chelsea-super
    Сбитый летчик, середняк. Какой клуб такие и трансферы. Гавнопуль в своем стиле, следующий Жота.

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  4. serg34 18.09.2020 19:10 # serg34
    Я как обыватель и лояльный эксперт скажу, не плохо, но всем нужно в коментах успокоится и прислушаться ко мне, к мнению великого!!!

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  5. slava-man-utd 18.09.2020 19:08 # slava-man-utd
    Топовый трансфер, но может повторить путь коутинье

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  6. lovrentiy 18.09.2020 19:08 # lovrentiy
    Ну наконец то!!!!
    Welcome Тиаго!!!

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  7. mikkiynwa 18.09.2020 19:07 # mikkiynwa
    Пирс написал, что Жоту закрываем за 35 млн евро.

    Его уже из заявки на матч Волков убрали.

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  8. chelsea88 18.09.2020 19:06 # chelsea88
    Мои поздравления братьям-скаузерам. Безусловно усилит Ливерпуль.

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  9. keremet 18.09.2020 19:05 # keremet
    O_O топчик подъехал, вэлком Тиаго :)

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  10. alexomck 18.09.2020 19:05 # alexomck
    «Барселона»

    Чемпион Испании (4): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13
    Обладатель Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12
    Обладатель Суперкубка Испании (2): 2010, 2011
    Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2010/11
    Обладатель Суперкубка УЕФА: 2011
    Победитель Клубного чемпионата мира: 2011

    «Бавария»

    Чемпион Германии (7): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
    Обладатель Кубка Германии (4): 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/2020
    Обладатель Суперкубка Германии (3): 2016, 2017, 2018
    Обладатель Суперкубка УЕФА: 2013
    Победитель Клубного чемпионата мира: 2013
    Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2019/2020

    Сборная Испании

    Чемпион Европы (среди юношей до 17 лет): 2008
    Чемпион Европы среди молодёжи (2): 2011, 2013

    31 трофей в 29 лет, мама дорогая, игрок мирового уровня подъехал, не Хаверц какой-то:))

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  11. januzaj00 18.09.2020 19:04 # januzaj00
    Вот это да. Подписали всё-таки. Надеюсь, не обанкротились

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  12. geniusss 18.09.2020 19:04 # geniusss
    Бля, хендерсона жалко

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  13. stevens 18.09.2020 19:04 # stevens
    Очередная порция самых потных, самых сочных и самых толстых членов в рты и жопы абсолютно е6анутых фонадов абсолютно е6анутого лондонского футбольного клуба «Щленще», очередной е6ырь синей помойки без истории, очередной топ трансфер в величайший английский футбольный клуб.Пользователь получил предупреждение

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  14. jumanji 18.09.2020 19:02 # jumanji
    щас блеать начнется ливерхуйские говноеды между собой трахаться будут.

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  15. mikkiynwa 18.09.2020 19:00 # mikkiynwa
    Вот это топ трансфер.

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