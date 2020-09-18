Тиаго Алькантара перешел в "Ливерпуль"
"Ливерпуль" официально объявил о приобретении полузащитника "Баварии" и сборной Испании Тиаго Алькантары.
Тиаго заключил с "красными" долгосрочный контракт и стал их вторым новичком в это трансферное окно после защитника Костаса Цимикаса.
По информации BBC, компенсацию за Алькантару — 20 миллионов фунтов — "Ливерпуль" будет выплачивать частями на протяжении всего срока контракта игрока. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
29-летний испанец, получивший на "Энфилде шестой номер, провел в "Баварии" семь сезонов, до этого выступая за родную "Барселону".
С двумя своими предыдущими командами Алькантара выиграл девять титулов лиги, две Лиги Чемпионов и два клубных Чемпионата Мира.
"Думаю, это удивительное ощущение. Я долго ждал этого момента, и я очень, очень рад оказаться здесь".
"С течением лет ты хочешь побеждать как можно больше — и когда ты побеждаешь, ты хочешь еще и еще. Думаю, этот клуб соответствует моим желанием. Я хочу достичь всех целей и выиграть как можно больше трофеев".
"Кроме того, здесь ты чувствуешь себя как в семье, и я нуждаюсь в этом, потому что мне нравится иметь очень близкие отношения с клубом. Думаю, здесь у меня это будет", — сообщил Тиаго.
18.09.2020 19:00
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Последние комментарии:
круто, в неделю сколько зарабатывать будет?
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Как только у ЛеБрона освободилось немного времени, так сразу трансферы пошли
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Сбитый летчик, середняк. Какой клуб такие и трансферы. Гавнопуль в своем стиле, следующий Жота.
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Я как обыватель и лояльный эксперт скажу, не плохо, но всем нужно в коментах успокоится и прислушаться ко мне, к мнению великого!!!
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Топовый трансфер, но может повторить путь коутинье
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Ну наконец то!!!!
Welcome Тиаго!!!
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Пирс написал, что Жоту закрываем за 35 млн евро.
Его уже из заявки на матч Волков убрали.
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Мои поздравления братьям-скаузерам. Безусловно усилит Ливерпуль.
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O_O топчик подъехал, вэлком Тиаго :)
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«Барселона»
Чемпион Испании (4): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13
Обладатель Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12
Обладатель Суперкубка Испании (2): 2010, 2011
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2010/11
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2011
Победитель Клубного чемпионата мира: 2011
«Бавария»
Чемпион Германии (7): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Обладатель Кубка Германии (4): 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/2020
Обладатель Суперкубка Германии (3): 2016, 2017, 2018
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2013
Победитель Клубного чемпионата мира: 2013
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2019/2020
Сборная Испании
Чемпион Европы (среди юношей до 17 лет): 2008
Чемпион Европы среди молодёжи (2): 2011, 2013
31 трофей в 29 лет, мама дорогая, игрок мирового уровня подъехал, не Хаверц какой-то:))
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Вот это да. Подписали всё-таки. Надеюсь, не обанкротились
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Бля, хендерсона жалко
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Очередная порция самых потных, самых сочных и самых толстых членов в рты и жопы абсолютно е6анутых фонадов абсолютно е6анутого лондонского футбольного клуба «Щленще», очередной е6ырь синей помойки без истории, очередной топ трансфер в величайший английский футбольный клуб.
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щас блеать начнется ливерхуйские говноеды между собой трахаться будут.
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Вот это топ трансфер.
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