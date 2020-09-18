Тиаго Алькантара перешел в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" официально объявил о приобретении полузащитника "Баварии" и сборной Испании Тиаго Алькантары.

Тиаго заключил с "красными" долгосрочный контракт и стал их вторым новичком в это трансферное окно после защитника Костаса Цимикаса.



По информации BBC, компенсацию за Алькантару — 20 миллионов фунтов — "Ливерпуль" будет выплачивать частями на протяжении всего срока контракта игрока. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



29-летний испанец, получивший на "Энфилде шестой номер, провел в "Баварии" семь сезонов, до этого выступая за родную "Барселону".



С двумя своими предыдущими командами Алькантара выиграл девять титулов лиги, две Лиги Чемпионов и два клубных Чемпионата Мира.



"Думаю, это удивительное ощущение. Я долго ждал этого момента, и я очень, очень рад оказаться здесь".



"С течением лет ты хочешь побеждать как можно больше — и когда ты побеждаешь, ты хочешь еще и еще. Думаю, этот клуб соответствует моим желанием. Я хочу достичь всех целей и выиграть как можно больше трофеев".



"Кроме того, здесь ты чувствуешь себя как в семье, и я нуждаюсь в этом, потому что мне нравится иметь очень близкие отношения с клубом. Думаю, здесь у меня это будет", — сообщил Тиаго.



