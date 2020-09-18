Гвардиола отказался обсуждать сорвавшийся трансфер Месси
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
За все свои 20 лет в "Барселоне" Месси еще никогда не был так близок к уходу из каталонского клуба, как в это окно. Лионель даже подал прошение о трансфере и, по слухам, уже имел предварительную договоренность с "Сити".
Однако вскоре 33-летний аргентинец передумал ссориться с близким его сердцу клубом и решил остаться до конца сезона. А насколько серьезны были намерения "горожан", Гвардиола говорить не хочет.
"Я не думаю, что должен что-либо объяснять. Лео довольно хорошо выразил свои чувства сам, и мне не нужно что-либо к этому добавлять. Он игрок "Барселоны" — клуба, который я люблю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Во время своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола также сообщил, что нападающий Серхио Агуэро до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе после перенесенной в концовке прошлого сезона операции на колене.
Еще одной потерей "Сити" в предстоящем матче с "Вулверхэмптоном" будет защитник Эмерик Лапорт, который только сегодня провел первую тренировку с командой после карантина из-за положительного теста на коронавирус.
18.09.2020 18:00
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