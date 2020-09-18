Гвардиола отказался обсуждать сорвавшийся трансфер Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

За все свои 20 лет в "Барселоне" Месси еще никогда не был так близок к уходу из каталонского клуба, как в это окно. Лионель даже подал прошение о трансфере и, по слухам, уже имел предварительную договоренность с "Сити".



Однако вскоре 33-летний аргентинец передумал ссориться с близким его сердцу клубом и решил остаться до конца сезона. А насколько серьезны были намерения "горожан", Гвардиола говорить не хочет.



"Я не думаю, что должен что-либо объяснять. Лео довольно хорошо выразил свои чувства сам, и мне не нужно что-либо к этому добавлять. Он игрок "Барселоны" — клуба, который я люблю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Во время своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола также сообщил, что нападающий Серхио Агуэро до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе после перенесенной в концовке прошлого сезона операции на колене.



Еще одной потерей "Сити" в предстоящем матче с "Вулверхэмптоном" будет защитник Эмерик Лапорт, который только сегодня провел первую тренировку с командой после карантина из-за положительного теста на коронавирус.