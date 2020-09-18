Артета объяснил, почему Обамеянг отверг другие клубы и остался в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг заключил новый контракт, отвергнув интерес других клубов.

Ранее на текущей неделе "канониры" подписали новый трехлетний контракт со своим капитаном, который, как утверждало издание Sky Sports, летом имел на руках конкретное предложение от "Барселоны" и вызывал интерес со стороны "Интера".



По мнению Артеты, 31-летний габонец решил остаться в "Арсенале", потому что верит в проект лондонского клуба и чувствует себя желанным на "Эмирейтс".



"По своему масштабу наш клуб не уступает названным вами. Самое важное — это футбольный клуб. Куда мы стремимся и чего можем достичь в будущем. Мы должны убедиться, что наши игроки верят в наш проект".



"Думаю, важная причина, почему он остался, заключается в том, что у нас невероятная футбольная команда. Здесь у нас работают великолепные люди, и он ощущает любовь фанатов".



"Я сделал свой вклад, объяснив ему, что мы стараемся делать, насколько важен он будет, что мы строим. Вот и все. Мы должны похвалить клуб и всех людей, которые сделали ему это предложение, чтобы остаться", — цитирует Артету Sky Sports.



Также Микель признался, что поначалу у него не было уверенности насчет продления сотрудничества с Обамеянгом.



"Когда я только пришел в клуб, поначалу я не был так же позитивно настроен, как в последние недели".



"Как вы понимаете, из-за нашего финансового положения нам было сложно предложить ему условия, как мы того хотели. Думаю, у самого Обы тоже были сомнения в то время, но ситуация развивалась естественным образом".



"У меня было ощущение, что клуб хочет договориться и что Оба хочет остаться. Мы лишь старались свести эти вещи воедино, и на это ушло время. В итоге мы имеем то, что все хотели, поэтому мы счастливы", — приводит слова Артеты BBC.