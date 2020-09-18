Сульшер не уверен, что Магуайр сможет сосредоточиться на футболе
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что опасается за психологическое состояние своего капитана Харри Магуайра.
Отпуск на Миконосе минувшим летом обернулся для Магуайра сущим кошмаром. У Харри случился конфликт с местной полицией, в результате чего он был арестован, дважды ночевал в участке, а затем был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно.
При этом сам Магуайр по-прежнему отрицает свою вину и отказывается приносить извинения избитым и оскорбленным полицейским, собираясь очистить свою репутацию с помощью апелляции. И пока у Сульшера нет ясности, готов ли 27-летний защитник сосредоточиться на футболе.
"Юридический процесс продолжится. Я знаю, что у Харри очень сильный характер, поэтому, надеюсь, он сможет отложить это в сторону".
"Но для человеческого создания это норма, если такие вещи будут сидеть в глубине твоего сознания. Остается лишь посмотреть, как это повлияет на Харри".
"Лично я думаю, что он сможет сосредоточиться на своей игре, но кто я такой, чтобы это обещать. Невозможно предсказать реакцию людей".
"Но пока что он хорошо тренируется, он сосредоточен, поэтому я просто надеюсь, что этот юридический процесс будет продолжаться сам по себе, не отвлекая его внимание", — цитирует Сульшера The Independent.
18.09.2020 16:00
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Последние комментарии:
Магуайр скала, у него стальные нервы
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красивая форма..как у меня
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Хули ему париться вобще, там всё решат юристы
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