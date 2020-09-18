Клопп: "Трансфер Тиаго не повлияет на чье-либо будущее"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что приход Тиаго Алькантары не заставит его избавляться от кого-либо из имеющихся игроков.

В данный момент "Ливерпуль" завершает оформление трансфера Тиаго из "Баварии" стоимостью 20 миллионов фунтов плюс бонусы.



Ране казалось, что трансфер Алькантары зависит от будущего Джорджиньо Вейналдума, чей контракт истекает в следующем году, однако скорый приход Тиаго не означает каких-либо скорых расставаний.



"Если это (трансфер Алькантары) случится, это не повлияет на чье-либо будущее в негативном ключе. Никто не уйдет от того, что кто-то другой пришел или вроде того. Никакой зависимости здесь нет".



"Пока это еще не официально, а я не тот, кто делает официальные объявления. Это выглядит многообещающе. Мои руки связаны. Всем болельщикам стоит продолжать следить за официальными каналами "Ливерпуля" в течение дня".



"Я бы предпочел говорить об этом после официального подтверждения, но я скажу очевидные вещи, если это произойдет. Ни для кого мои слова не станут открытием".



"Это хитрая ситуация для меня. Еще ничего не объявлено. Это все, что я могу сказать", — цитирует Клоппа Daily Mail.