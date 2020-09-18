Клопп: "Трансфер Тиаго не повлияет на чье-либо будущее"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что приход Тиаго Алькантары не заставит его избавляться от кого-либо из имеющихся игроков.
В данный момент "Ливерпуль" завершает оформление трансфера Тиаго из "Баварии" стоимостью 20 миллионов фунтов плюс бонусы.
Ране казалось, что трансфер Алькантары зависит от будущего Джорджиньо Вейналдума, чей контракт истекает в следующем году, однако скорый приход Тиаго не означает каких-либо скорых расставаний.
"Если это (трансфер Алькантары) случится, это не повлияет на чье-либо будущее в негативном ключе. Никто не уйдет от того, что кто-то другой пришел или вроде того. Никакой зависимости здесь нет".
"Пока это еще не официально, а я не тот, кто делает официальные объявления. Это выглядит многообещающе. Мои руки связаны. Всем болельщикам стоит продолжать следить за официальными каналами "Ливерпуля" в течение дня".
"Я бы предпочел говорить об этом после официального подтверждения, но я скажу очевидные вещи, если это произойдет. Ни для кого мои слова не станут открытием".
"Это хитрая ситуация для меня. Еще ничего не объявлено. Это все, что я могу сказать", — цитирует Клоппа Daily Mail.
18.09.2020 15:35
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Поздравляю Ливерпуль, трансфер очень кстати, Тьяго супер звезда, однако теперь надо ЦЗ И ЦН
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Да недорого куплен, особо ничего не теряют даже если будут траблы. Но он не так силен физически плюс не молод, не так уж хорош в разрушении атак соперника, относительно медлителен. Для глубины состава в самый раз.
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Очень тонко, типа у Челси нет будущего
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