Клопп: "Трансфер Тиаго не повлияет на чье-либо будущее"

Тиаго Алькантара Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что приход Тиаго Алькантары не заставит его избавляться от кого-либо из имеющихся игроков.

В данный момент "Ливерпуль" завершает оформление трансфера Тиаго из "Баварии" стоимостью 20 миллионов фунтов плюс бонусы.

Ране казалось, что трансфер Алькантары зависит от будущего Джорджиньо Вейналдума, чей контракт истекает в следующем году, однако скорый приход Тиаго не означает каких-либо скорых расставаний.

"Если это (трансфер Алькантары) случится, это не повлияет на чье-либо будущее в негативном ключе. Никто не уйдет от того, что кто-то другой пришел или вроде того. Никакой зависимости здесь нет".

"Пока это еще не официально, а я не тот, кто делает официальные объявления. Это выглядит многообещающе. Мои руки связаны. Всем болельщикам стоит продолжать следить за официальными каналами "Ливерпуля" в течение дня".

"Я бы предпочел говорить об этом после официального подтверждения, но я скажу очевидные вещи, если это произойдет. Ни для кого мои слова не станут открытием".

"Это хитрая ситуация для меня. Еще ничего не объявлено. Это все, что я могу сказать", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Алькантара, Бавария, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 15:35

Количество просмотров Просмотров: 970

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mansoor 18.09.2020 15:53 # mansoor
    Поздравляю Ливерпуль, трансфер очень кстати, Тьяго супер звезда, однако теперь надо ЦЗ И ЦН

    (ответить)

  2. mancunia-planet 18.09.2020 15:52 # mancunia-planet
    Да недорого куплен, особо ничего не теряют даже если будут траблы. Но он не так силен физически плюс не молод, не так уж хорош в разрушении атак соперника, относительно медлителен. Для глубины состава в самый раз.

    (ответить)

  3. shakur 18.09.2020 15:50 # shakur
    Очень тонко, типа у Челси нет будущего

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: