Сульшер раскритиковал сборную Англии за вызов Гринвуда

Мейсон Гринвуд Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер нашел объяснение инциденту с нападающим Мейсоном Гринвудом в сборной Англии.

Дебютировав за национальную команду в матче против Исландии 5 сентября, Гринвуд решил отметить это событие вместо с Филом Фоденом из "Манчестер Сити". Двое юных футболистов провести девушек в отель, где остановилась сборная в Рейкьявике.

В результате Гринвуд и Фоден были с позором отчислены из сборной и затем долго извинялись, однако Сульшер считает, что 18-летнего нападающего вообще не стоило приглашать.

"Я старался изо всех сил, чтобы обеспечить ему отдых летом. Наш клуб просил и специально указывал на то, что он нуждается в отдыхе".

"Он нуждался в нем психологически и физически после такого сезона. Вместо этого его вызывают, и он оказывается беззащитен перед прессой".

"Мы делали все возможное, чтобы защитить его, и я продолжу помогать ему", — цитирует Сульшера BBC.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1673

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  1. frisby 18.09.2020 16:41 # frisby
    продолжит помогать скакать маленькому чёрному пидарасу на хую другого манка в раздевалке? как на всем известном видео? хотя чему ещё может научить бестрофейный плешивый куколд

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  2. winnerd 18.09.2020 15:35 # winnerd
    МЮ-клуб пидарастов.

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  3. mancunia-planet 18.09.2020 15:31 # mancunia-planet
    Будет ибошить всех, норм воспитанник.

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  4. geniusss 18.09.2020 15:20 # geniusss
    МЮ—клуб арестантов.

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