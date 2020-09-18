Сульшер раскритиковал сборную Англии за вызов Гринвуда

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер нашел объяснение инциденту с нападающим Мейсоном Гринвудом в сборной Англии.

Дебютировав за национальную команду в матче против Исландии 5 сентября, Гринвуд решил отметить это событие вместо с Филом Фоденом из "Манчестер Сити". Двое юных футболистов провести девушек в отель, где остановилась сборная в Рейкьявике.



В результате Гринвуд и Фоден были с позором отчислены из сборной и затем долго извинялись, однако Сульшер считает, что 18-летнего нападающего вообще не стоило приглашать.



"Я старался изо всех сил, чтобы обеспечить ему отдых летом. Наш клуб просил и специально указывал на то, что он нуждается в отдыхе".



"Он нуждался в нем психологически и физически после такого сезона. Вместо этого его вызывают, и он оказывается беззащитен перед прессой".



"Мы делали все возможное, чтобы защитить его, и я продолжу помогать ему", — цитирует Сульшера BBC.