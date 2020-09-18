Каррагер объяснил, что Алькантара даст "Ливерпулю"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер объяснил, чем полузащитник Тиаго Алькантара будет полезен "Ливерпулю".
Накануне стало известно, что "Ливерпуль" договорился с "Баварией" о компенсации за Тиаго в размере 25-27 миллионов фунтов.
В центре поля главный тренер "красных" Юрген Клопп уже обладает Джорданом Хендерсоном, Джорджиньо Вейналдумом, Фабиньо, Наби Кейта и Джеймсом Милнером, однако Каррагер считает 29-летнего испанца игроком иного плана.
"Ливерпуль" обладает пятью или шестью игроками в центре поля — они активно используют ротацию, потому что им нужна энергия на этой позиции".
"Однако многие их игроки примерно одного плана. Тиаго же даст им нечто другое — он не так энергичен, но лучше в плане техники, и я думаю, это будет хорошее приобретение".
"У "Ливерпуля" нападение мирового уровня, оборона и голкипер мирового уровня, а с Тиаго у них будет и первоклассная полузащита".
"Они могли повысить технический уровень своей полузащиты, и с помощью Тиаго они это сделают. Я скрещиваю пальцы в надежде на этот трансфер", — сообщил Каррагер в эфире.
18.09.2020 14:00
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30 чашек на всех уровнях, ему лет меньше:) до прихода Месси никого рядом нет:)
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