Рэднапп советует "Тоттенхэму" вернуть не только Бэйла, но и Модрича
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп посоветовал "шпорам" вернуть из "Реала" не только вингера Гарета Бэйла, но и полузащитника Луку Модрича.
Уже сегодня Бэйл прилетает в Лондон, чтобы завершить свой переход в "Тоттенхэм" на правах аренды до конца сезона 2020/21.
Однако Рэднапп хотел бы увидеть в команде Моуриньо не только 31-летнего Бэйла, но 35-летнего Модрича, которые в свое время помогли "шпорам" во главе с Харри пробиться в Лигу Чемпионов.
"Я бы еще посмотрел, можно ли вернуть Луку Модрича. Заберите их обоих, Бэйла и Модрича. Это была бы огромная удача. Лука остается великолепным игроком, и если он вернется, это будет удивительно".
"Я по-прежнему чувствую, что им нужен кто-то в этой зоне. У них есть нападающие, но им нужен подносчик снарядов".
"Игрок вроде Луки Модрича смог бы раздавать эти смертоносные передачи, снабжая мячом нападающих. Им не хватает такого рода игрока", — сообщил Рэднапп Stats Perform News.
18.09.2020 13:00
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даже в свои 40 лет он года 2 еще будет основным в центре поля у шпор.
поэтому это годная мысль.
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Да чё там мелочится,давай зовите и Павлюченко
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пхахаххахаха сука ору
ледли кинга еще верните, долбоебЫ))))
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Ещё Бербатова можно и ван дер Варта.
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