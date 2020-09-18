Рэднапп советует "Тоттенхэму" вернуть не только Бэйла, но и Модрича

Гарет Бэйл и Лука Модрич Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп посоветовал "шпорам" вернуть из "Реала" не только вингера Гарета Бэйла, но и полузащитника Луку Модрича.

Уже сегодня Бэйл прилетает в Лондон, чтобы завершить свой переход в "Тоттенхэм" на правах аренды до конца сезона 2020/21.

Однако Рэднапп хотел бы увидеть в команде Моуриньо не только 31-летнего Бэйла, но 35-летнего Модрича, которые в свое время помогли "шпорам" во главе с Харри пробиться в Лигу Чемпионов.

"Я бы еще посмотрел, можно ли вернуть Луку Модрича. Заберите их обоих, Бэйла и Модрича. Это была бы огромная удача. Лука остается великолепным игроком, и если он вернется, это будет удивительно".

"Я по-прежнему чувствую, что им нужен кто-то в этой зоне. У них есть нападающие, но им нужен подносчик снарядов".

"Игрок вроде Луки Модрича смог бы раздавать эти смертоносные передачи, снабжая мячом нападающих. Им не хватает такого рода игрока", — сообщил Рэднапп Stats Perform News.


Метки Бэйл, Модрич, Реал, Рэднапп, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 13:00

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  1. gerrard08 18.09.2020 14:30 # gerrard08
    даже в свои 40 лет он года 2 еще будет основным в центре поля у шпор.
    поэтому это годная мысль.

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  2. chelsea2009 18.09.2020 14:18 # chelsea2009
    Да чё там мелочится,давай зовите и Павлюченко

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  3. thegodfather 18.09.2020 13:51 # thegodfather
    пхахаххахаха сука ору

    ледли кинга еще верните, долбоебЫ))))

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  4. suddenly 18.09.2020 13:04 # suddenly
    Ещё Бербатова можно и ван дер Варта.

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