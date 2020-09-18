Рэднапп советует "Тоттенхэму" вернуть не только Бэйла, но и Модрича

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп посоветовал "шпорам" вернуть из "Реала" не только вингера Гарета Бэйла, но и полузащитника Луку Модрича.

Уже сегодня Бэйл прилетает в Лондон, чтобы завершить свой переход в "Тоттенхэм" на правах аренды до конца сезона 2020/21.



Однако Рэднапп хотел бы увидеть в команде Моуриньо не только 31-летнего Бэйла, но 35-летнего Модрича, которые в свое время помогли "шпорам" во главе с Харри пробиться в Лигу Чемпионов.



"Я бы еще посмотрел, можно ли вернуть Луку Модрича. Заберите их обоих, Бэйла и Модрича. Это была бы огромная удача. Лука остается великолепным игроком, и если он вернется, это будет удивительно".



"Я по-прежнему чувствую, что им нужен кто-то в этой зоне. У них есть нападающие, но им нужен подносчик снарядов".



"Игрок вроде Луки Модрича смог бы раздавать эти смертоносные передачи, снабжая мячом нападающих. Им не хватает такого рода игрока", — сообщил Рэднапп Stats Perform News.