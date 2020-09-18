Бенитес открыт к возвращению в Премьер-Лигу

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Далянь Про" Рафаэль Бенитес заявил, что по-прежнему открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

Не сумев договориться с "Ньюкаслом" о новом контракте, в прошлом году Бенитес уехал тренировать в Китай.

Даже на расстоянии, экс-наставник "Ливерпуля" и "Челси" продолжает следить за событиями в английском футболе и намекает, что открыт к предложениям.

"Моя жена говорит мне, чтобы я немного расслабился. Но мне нравится быть на поле, работать над своей тактикой, сражаться за трофеи. Конечно, я представляю свое возвращение в Премьер-Лигу, поближе к своей семье. Когда? Я не знаю".

"Пока что я продолжаю смотреть матчи Премьер-Лиги со своим штабом. У нас есть разногласия по поводу команд, которые мы поддерживаем".

"Пандемия изменила многое, но не изменила нашу страсть к игре", — сообщил Бенитес Daily Mail.


Метки Бенитес, Далянь Про, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 980

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  1. tigerpool 18.09.2020 13:45 # tigerpool
    Вон Моур и лампард скоро освободят свои места

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  2. gerrard08 18.09.2020 12:59 # gerrard08
    Вест Хэм только если какой-нибудь.

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  3. shinigami 18.09.2020 12:58 # shinigami
    Возвращайся в Ньюкасл

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  4. slava-man-utd 18.09.2020 12:57 # slava-man-utd
    Сбитый летчик. Ну в лфк дорога

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  5. chelsea88 18.09.2020 12:28 # chelsea88
    В Челси, после лэмпарда.

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  6. sisyazavr 18.09.2020 12:23 # sisyazavr
    Босс Бенитес

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  7. monsieurgood 18.09.2020 12:15 # monsieurgood
    зашкаврился в китае. теперь только в лфк

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  8. shearer1 18.09.2020 12:10 # shearer1
    В Муму

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