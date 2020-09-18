Бенитес открыт к возвращению в Премьер-Лигу

Главный тренер "Далянь Про" Рафаэль Бенитес заявил, что по-прежнему открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

Не сумев договориться с "Ньюкаслом" о новом контракте, в прошлом году Бенитес уехал тренировать в Китай.



Даже на расстоянии, экс-наставник "Ливерпуля" и "Челси" продолжает следить за событиями в английском футболе и намекает, что открыт к предложениям.



"Моя жена говорит мне, чтобы я немного расслабился. Но мне нравится быть на поле, работать над своей тактикой, сражаться за трофеи. Конечно, я представляю свое возвращение в Премьер-Лигу, поближе к своей семье. Когда? Я не знаю".



"Пока что я продолжаю смотреть матчи Премьер-Лиги со своим штабом. У нас есть разногласия по поводу команд, которые мы поддерживаем".



"Пандемия изменила многое, но не изменила нашу страсть к игре", — сообщил Бенитес Daily Mail.