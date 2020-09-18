Бенитес открыт к возвращению в Премьер-Лигу
Главный тренер "Далянь Про" Рафаэль Бенитес заявил, что по-прежнему открыт к возвращению в Премьер-Лигу.
Не сумев договориться с "Ньюкаслом" о новом контракте, в прошлом году Бенитес уехал тренировать в Китай.
Даже на расстоянии, экс-наставник "Ливерпуля" и "Челси" продолжает следить за событиями в английском футболе и намекает, что открыт к предложениям.
"Моя жена говорит мне, чтобы я немного расслабился. Но мне нравится быть на поле, работать над своей тактикой, сражаться за трофеи. Конечно, я представляю свое возвращение в Премьер-Лигу, поближе к своей семье. Когда? Я не знаю".
"Пока что я продолжаю смотреть матчи Премьер-Лиги со своим штабом. У нас есть разногласия по поводу команд, которые мы поддерживаем".
"Пандемия изменила многое, но не изменила нашу страсть к игре", — сообщил Бенитес Daily Mail.
18.09.2020 12:00
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Вон Моур и лампард скоро освободят свои места
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Вест Хэм только если какой-нибудь.
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Возвращайся в Ньюкасл
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Сбитый летчик. Ну в лфк дорога
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В Челси, после лэмпарда.
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Босс Бенитес
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зашкаврился в китае. теперь только в лфк
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В Муму
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