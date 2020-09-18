Хаверц не придает значения своему ценнику

Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц заявил, что его внушительный ценник не станет источником давления для него.

Ранее в этом месяце "Челси" завершил приобретение Хаверца у "Байера" за 71 миллион фунтов. Учитывая размер инвестиций, к Каю предъявляют огромные ожидания, поэтому 21-летний немец слегка разочаровал фанатов в своем дебютном матче против "Брайтона" в минувший понедельник.



Однако Хаверц просит дать ему немного времени на адаптацию к Премьер-Лиге и не придает значения своему ценнику.



"Конечно, это большой ценник, но я думаю, сегодня в футболе такого рода цены являются нормой".



"Лично я не буду подвергать себя давлению по этому поводу — думаю, я был не слишком плох в прошлом, от чего моя цена так высока, поэтому я просто сосредоточусь на своей игре и постараюсь играть в свой лучший футбол за "Челси".



"Думаю, я очень хорошо освоился здесь. "Челси" — очень большой клуб, и я сделал большой шаг, переехав в другую страну, с другой культурой, другим языком. Здесь очень по-другому, и мне требуются дни, недели, чтобы адаптироваться".



"Я сделал большой шаг, приехав из Леверкузена в Премьер-Лигу, где в футбол играют иначе. Будучи ребенком, я много смотрел Премьер-Лигу, и для меня это всегда была лучшая лига в мире, с лучшими командами, поэтому сейчас я очень рад, что буду играть за одну из лучших команд в Англии и в мире".



"Мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться в лиге. Здесь очень по-другому, нежели в Германии, но я нахожусь в предвкушении", — цитирует Хаверца Sky Sports.