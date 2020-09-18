"Сити" может купить Кунде вместо Кулибали

В качестве еще одной альтернативы защитнику "Наполи" Калиду Кулибали "Манчестер Сити" рассматривает Жюля Кунде из "Севильи".

Переговоры "Сити" о приобретении Кулибали находятся в тупике — "Наполи" не желает снижать цену в 70 миллионов фунтов за сенегальца, которому в конце сезона исполнится 30 лет.



Лишь на днях издание Sky Sports сообщало, что в сложившейся ситуации "горожане" обратили внимание на Хосе Хименеса из "Атлетико" и Диего Карлоса из "Севильи".



Однако Daily Mail утверждает, что более привлекательной целью для "Сити" является Кунде, которого "Севилья" только год назад приобрели у "Бордо" за 23 млн. фунтов.



21-летний француз бенинского происхождения лишь накануне заявил, что планирует остаться в "Севилье", однако это ничуть не смущает "горожан", которые теперь могут выдвинуть свое предложение.



