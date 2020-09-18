"Сити" может купить Кунде вместо Кулибали

Жюль Кунде В качестве еще одной альтернативы защитнику "Наполи" Калиду Кулибали "Манчестер Сити" рассматривает Жюля Кунде из "Севильи".

Переговоры "Сити" о приобретении Кулибали находятся в тупике — "Наполи" не желает снижать цену в 70 миллионов фунтов за сенегальца, которому в конце сезона исполнится 30 лет.

Лишь на днях издание Sky Sports сообщало, что в сложившейся ситуации "горожане" обратили внимание на Хосе Хименеса из "Атлетико" и Диего Карлоса из "Севильи".

Однако Daily Mail утверждает, что более привлекательной целью для "Сити" является Кунде, которого "Севилья" только год назад приобрели у "Бордо" за 23 млн. фунтов.

21-летний француз бенинского происхождения лишь накануне заявил, что планирует остаться в "Севилье", однако это ничуть не смущает "горожан", которые теперь могут выдвинуть свое предложение.


Метки видео, Кунде, Манчестер Сити, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 10:00

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  1. admet 18.09.2020 11:34 # admet
    Нигерские имена и фамилии что то с чем то, с такими именами только на плантациях пахать

    (ответить)

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