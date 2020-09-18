"Сити" может купить Кунде вместо Кулибали
В качестве еще одной альтернативы защитнику "Наполи" Калиду Кулибали "Манчестер Сити" рассматривает Жюля Кунде из "Севильи".
Переговоры "Сити" о приобретении Кулибали находятся в тупике — "Наполи" не желает снижать цену в 70 миллионов фунтов за сенегальца, которому в конце сезона исполнится 30 лет.
Лишь на днях издание Sky Sports сообщало, что в сложившейся ситуации "горожане" обратили внимание на Хосе Хименеса из "Атлетико" и Диего Карлоса из "Севильи".
Однако Daily Mail утверждает, что более привлекательной целью для "Сити" является Кунде, которого "Севилья" только год назад приобрели у "Бордо" за 23 млн. фунтов.
21-летний француз бенинского происхождения лишь накануне заявил, что планирует остаться в "Севилье", однако это ничуть не смущает "горожан", которые теперь могут выдвинуть свое предложение.
18.09.2020 10:00
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Нигерские имена и фамилии что то с чем то, с такими именами только на плантациях пахать
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