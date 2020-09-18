Моуриньо: "Я верю в Ндомбеле"

Главный тренер "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо дал понять, что полузащитник Танги Ндомбеле был восстановлен в его планах на этот сезон.

На протяжении предыдущих месяцев ходили упорные слухи, что Моуриньо хочет избавиться от Ндомбеле, которого он даже публично раскритиковал в прошлом сезоне.



Действительно, дебютный английский сезон после дорогостоящего трансфера из "Лиона" сложился неважно для Танги, однако Моуриньо наблюдает прогресс у француза, который накануне появился на замену и принес победу "шпорам" в квалификационном матче Лиги Европы против "Локомотива" из Пловдива.



"Танги в процессе эволюции. В прошлом сезоне этого не было. В прошлом сезоне он застрял в ситуации, когда я не наблюдал эволюции".



"В данный момент он тренируется очень, очень хорошо. Он восстанавливается после травмы, восстанавливает свои физические кондиции, и сегодня он дал нам то, в чем мы нуждались в заключительные 30 минут".



"В данный момент я верю в Танги. Я никогда не сомневался в его мастерстве. Никогда. У меня были кое-какие сомнения насчет его мотивации, самоотдачи и профессионального настроя".



"В данный момент я верю в него. Сегодня мы приняли правильное решение не выпускать его в старте, потому что он сам тоже чувствует, что его форма оставляет желать чуть лучшего, но я думаю, Танги может быть полезен для нас", — цитирует Моуриньо Sky Sports.