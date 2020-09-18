Клопп отрицает какую-либо вражду с Лэмпардом
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что между ним и Фрэнком Лэмпардом из "Челси" нет никакой вражды.
Когда "Челси" гостил на "Энфилде" в июле, потерпев поражение со счетом 5:3, у Лэмпарда случилась стычка с Клоппом и его штабом. После матча Фрэнк посоветовал коллеге не быть "слишком высокомерным".
Ранее в этом месяце Клопп очень резко высказался по поводу агрессивной трансферной кампании "Челси", однако это отнюдь не говорит, что в его отношениях с Лэмпардом есть какое-то напряжение.
"Между Фрэнком и мной нет абсолютно ничего – я восхищался и обожал его как игрока, а теперь он очень хорош в качестве тренера".
"Поэтому я не могу помочь вам с этой историей насчет "вражды". Естественно, мы будем врагами в воскресенье, но в остальном у нас все хорошо".
"У нас разные клубы, которые идут разными путями. Мы инвестируем то, что зарабатываем, а иногда инвестируем до того, как заработали, но мы все равно полагаемся только на себя, в отличие от некоторых других клубов".
"Меня совершенно устраивает, что делают другие клубы. Это свободный мир, и они могут делать, что пожелают. Мы же идем своим путем", — сообщил Клопп Sky Sports.
18.09.2020 08:00
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Последние комментарии:
ахаха Колбаса такая Колбаса,
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Вот чего у Клоппа нельзя отнять, так это его умение тонко троллировать. Учитывая ещё и тот факт, что Лемпард замечательно ведётся на такого рода троллинг, то этот приёмчик от немца весьма целесообразен ввиду предстоящего матча.
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клоп зассал с френком закусится. может только из-под шконки тяфкать.
фу таким быть
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Всего 2 года назад колбасу позорно называли бестрофейниками
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Красава.
СобакИ ( Лэмпард и Членче ) лают, а караван ( Ливерпуль ) берет трофеи.
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