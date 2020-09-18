Клопп отрицает какую-либо вражду с Лэмпардом

Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что между ним и Фрэнком Лэмпардом из "Челси" нет никакой вражды.

Когда "Челси" гостил на "Энфилде" в июле, потерпев поражение со счетом 5:3, у Лэмпарда случилась стычка с Клоппом и его штабом. После матча Фрэнк посоветовал коллеге не быть "слишком высокомерным".

Ранее в этом месяце Клопп очень резко высказался по поводу агрессивной трансферной кампании "Челси", однако это отнюдь не говорит, что в его отношениях с Лэмпардом есть какое-то напряжение.

"Между Фрэнком и мной нет абсолютно ничего – я восхищался и обожал его как игрока, а теперь он очень хорош в качестве тренера".

"Поэтому я не могу помочь вам с этой историей насчет "вражды". Естественно, мы будем врагами в воскресенье, но в остальном у нас все хорошо".

"У нас разные клубы, которые идут разными путями. Мы инвестируем то, что зарабатываем, а иногда инвестируем до того, как заработали, но мы все равно полагаемся только на себя, в отличие от некоторых других клубов".

"Меня совершенно устраивает, что делают другие клубы. Это свободный мир, и они могут делать, что пожелают. Мы же идем своим путем", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 08:00

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  1. wechfcpard 18.09.2020 08:33 # wechfcpard
    ахаха Колбаса такая Колбаса,

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  2. udaff 18.09.2020 08:26 # udaff
    Вот чего у Клоппа нельзя отнять, так это его умение тонко троллировать. Учитывая ещё и тот факт, что Лемпард замечательно ведётся на такого рода троллинг, то этот приёмчик от немца весьма целесообразен ввиду предстоящего матча.

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  3. j-silver 18.09.2020 08:25 # j-silver
    клоп зассал с френком закусится. может только из-под шконки тяфкать.
    фу таким быть

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  4. wearechelsea 18.09.2020 08:23 # wearechelsea
    Всего 2 года назад колбасу позорно называли бестрофейниками

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  5. mikkiynwa 18.09.2020 08:01 # mikkiynwa
    Красава.

    СобакИ ( Лэмпард и Членче ) лают, а караван ( Ливерпуль ) берет трофеи.

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