Хамес Родригес достался "Эвертону" бесплатно
Бывший клуб Хамеса Родригес "Банфилд" подтвердил, что колумбийский плеймейкер достался "Эвертону" бесплатно.
Переход к "ирискам" Родригеса, некогда звезды первой величины, стал определенным сюрпризом в это трансферное окно.
Пресса утверждала, что "Эвертон" заплатил "Реалу" около 20 миллионов фунтов в качестве компенсации за 29-летнего игрока сборной Колумбии.
Однако Liverpool Echo, ссылаясь на официальный веб-сайт "Банфилда", это опровергает. В своем заявлении аргентинский клуб, где Родригес провел 18 месяцев до перехода в "Порту" в 2010 году, сообщает, что не получил никакого вознаграждения, хотя имеет право на долю с каждого последующего трансфера Хамеса.
Таким образом, это означает, что "Реал" расторг свой контракт с Родригесом и позволил тому перейти в "Эвертон" свободным агентом.
18.09.2020 07:00
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Последние комментарии:
за бесплатно то это ваще збсь они игрока урвали. если не пиздёж конечно
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Скорее всего реал получил деньги обходным путем, чтобы эвертон больше никому не платил..
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