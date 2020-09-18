Хамес Родригес достался "Эвертону" бесплатно

Хамес Родригес Бывший клуб Хамеса Родригес "Банфилд" подтвердил, что колумбийский плеймейкер достался "Эвертону" бесплатно.

Переход к "ирискам" Родригеса, некогда звезды первой величины, стал определенным сюрпризом в это трансферное окно.

Пресса утверждала, что "Эвертон" заплатил "Реалу" около 20 миллионов фунтов в качестве компенсации за 29-летнего игрока сборной Колумбии.

Однако Liverpool Echo, ссылаясь на официальный веб-сайт "Банфилда", это опровергает. В своем заявлении аргентинский клуб, где Родригес провел 18 месяцев до перехода в "Порту" в 2010 году, сообщает, что не получил никакого вознаграждения, хотя имеет право на долю с каждого последующего трансфера Хамеса.

Таким образом, это означает, что "Реал" расторг свой контракт с Родригесом и позволил тому перейти в "Эвертон" свободным агентом.


Метки Банфилд, Реал, Родригес, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 07:00

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  1. j-silver 18.09.2020 08:23 # j-silver
    за бесплатно то это ваще збсь они игрока урвали. если не пиздёж конечно

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  2. redwhitegun 18.09.2020 08:08 # redwhitegun
    Скорее всего реал получил деньги обходным путем, чтобы эвертон больше никому не платил..

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