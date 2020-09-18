Хамес Родригес достался "Эвертону" бесплатно

Бывший клуб Хамеса Родригес "Банфилд" подтвердил, что колумбийский плеймейкер достался "Эвертону" бесплатно.

Переход к "ирискам" Родригеса, некогда звезды первой величины, стал определенным сюрпризом в это трансферное окно.



Пресса утверждала, что "Эвертон" заплатил "Реалу" около 20 миллионов фунтов в качестве компенсации за 29-летнего игрока сборной Колумбии.



Однако Liverpool Echo, ссылаясь на официальный веб-сайт "Банфилда", это опровергает. В своем заявлении аргентинский клуб, где Родригес провел 18 месяцев до перехода в "Порту" в 2010 году, сообщает, что не получил никакого вознаграждения, хотя имеет право на долю с каждого последующего трансфера Хамеса.



Таким образом, это означает, что "Реал" расторг свой контракт с Родригесом и позволил тому перейти в "Эвертон" свободным агентом.