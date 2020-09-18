В четверг вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги.

И хотя еще не сыгран ни один матч 3-го раунда, организаторы соревнования решили сразу бросить жребий на следующий раунд, где можно ожидать несколько интересных противостояний.



Если "Ливерпуль" справится с "Линкольном" в 3-м раунде, то дальше сыграет с "Лестером" или "Арсеналом". А "Тоттенхэму" нужно одолеть "Лейтон Ориент", чтобы выйти на "Челси", который в свою очередь должен победить "Барнсли".



Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 сентября. А игры 3-го раунда пройдут уже на следующей неделе.



