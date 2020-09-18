Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
В четверг вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги.
И хотя еще не сыгран ни один матч 3-го раунда, организаторы соревнования решили сразу бросить жребий на следующий раунд, где можно ожидать несколько интересных противостояний.
Если "Ливерпуль" справится с "Линкольном" в 3-м раунде, то дальше сыграет с "Лестером" или "Арсеналом". А "Тоттенхэму" нужно одолеть "Лейтон Ориент", чтобы выйти на "Челси", который в свою очередь должен победить "Барнсли".
Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 сентября. А игры 3-го раунда пройдут уже на следующей неделе.
18.09.2020 00:20
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Последние комментарии:
Там что кто-то ставку поставил на то что Арсенал никогда не выбегает КАЛ?
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Нефига се сводят,
Ливерпуль с Арсеналом или Лестером
Тоттенхэм с Челси
И только Манчестеры в носу ковыряются
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удачи
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