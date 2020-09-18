Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В четверг вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги.

И хотя еще не сыгран ни один матч 3-го раунда, организаторы соревнования решили сразу бросить жребий на следующий раунд, где можно ожидать несколько интересных противостояний.

Если "Ливерпуль" справится с "Линкольном" в 3-м раунде, то дальше сыграет с "Лестером" или "Арсеналом". А "Тоттенхэму" нужно одолеть "Лейтон Ориент", чтобы выйти на "Челси", который в свою очередь должен победить "Барнсли".

Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 сентября. А игры 3-го раунда пройдут уже на следующей неделе.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 00:20

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  1. gameboy 18.09.2020 00:43 # gameboy
    Там что кто-то ставку поставил на то что Арсенал никогда не выбегает КАЛ?

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  2. ignatik 18.09.2020 00:37 # ignatik
    Нефига се сводят,
    Ливерпуль с Арсеналом или Лестером
    Тоттенхэм с Челси
    И только Манчестеры в носу ковыряются

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  3. mancunia-planet 18.09.2020 00:28 # mancunia-planet
    удачи

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