Хаверц: "Моя лучшая позиция — 10-й номер"

Кай Хаверц Новичок "Челси" Кай Хаверц назвал свою лучшую позицию на футбольном поле.

Приобретенный у "Байера" за 71 миллион Хаверц появился в стартовом составе "синих" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" и сыграл 80 минут.

Несмотря на победу "Челси" со счетом 1:3, Хаверц, мягко говорят, не впечатлил. Кай действовал на правом фланге, сразу позади Тимо Вернера и Рубена Лофтус-Чика, но в идеале хотел бы быть ближе к чужим воротам.

"Думаю, в Леверкузене я поиграл на каждой атакующей позиции. Я играл правого вингера, 10-го номера, 6-го номера, 8-го номера, а иногда и нападающего".

"Но для меня очень важно иметь эту гибкость на поле и быть креативным. Именно так мне нравится играть, но, думаю, я могу играть на многих позициях".

"На мой взгляд, моя лучшая позиция — это 10-й номер, но я, конечно, могу играть на правом краю или в качестве нападающего. Если честно, я рад просто быть на поле. Думаю, я гибкий игрок", — цитирует Хаверца Daily Mirror.


Метки Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. gameboy 18.09.2020 00:44 # gameboy
    Уместно ли в англии вообще открывать лицо на такие темы детишкам?

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  2. superperez101 18.09.2020 00:36 # superperez101
    Топ игрок, говорили они
    А на деле красивейший развод тупой накрашенной дуры на огромные бабки

    Внушили ей что она рулит процессами, эдакая железная леди, а та дурында и повелась

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  3. kos9k 18.09.2020 00:13 # kos9k
    Либо в позиции Мухтара, просящего на коленях ему купить Райса)))

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  4. thegodfather 18.09.2020 00:12 # thegodfather
    лучшая позиция колбасников - под шконкой.

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