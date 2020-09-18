Хаверц: "Моя лучшая позиция — 10-й номер"

Новичок "Челси" Кай Хаверц назвал свою лучшую позицию на футбольном поле.

Приобретенный у "Байера" за 71 миллион Хаверц появился в стартовом составе "синих" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" и сыграл 80 минут.



Несмотря на победу "Челси" со счетом 1:3, Хаверц, мягко говорят, не впечатлил. Кай действовал на правом фланге, сразу позади Тимо Вернера и Рубена Лофтус-Чика, но в идеале хотел бы быть ближе к чужим воротам.



"Думаю, в Леверкузене я поиграл на каждой атакующей позиции. Я играл правого вингера, 10-го номера, 6-го номера, 8-го номера, а иногда и нападающего".



"Но для меня очень важно иметь эту гибкость на поле и быть креативным. Именно так мне нравится играть, но, думаю, я могу играть на многих позициях".



"На мой взгляд, моя лучшая позиция — это 10-й номер, но я, конечно, могу играть на правом краю или в качестве нападающего. Если честно, я рад просто быть на поле. Думаю, я гибкий игрок", — цитирует Хаверца Daily Mirror.