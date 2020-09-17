"Ливерпуль" и МЮ могут сойтись в битве за Сарра

"Ливерпуль" всерьез задумывается о приобретении вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра, но рискует столкнуться с конкуренцией.

"Красные" надеются уже в пятницу официально представить полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару в качестве своего новичка, однако главному тренеру Юргену Клоппу все еще нужен игрок на роль флангового нападающего после неудачных попыток заполучить Тимо Вернера.



Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" уже сделал запрос насчет Сарра, за которого вылетевший из Премьер-Лиги "Уотфорд" хочет минимум 36 миллионов фунтов.



По информации talkSPORT, в услугах 22-летнего сенегальца может быть заинтересован и "Манчестер Юнайтед", который активно ищет альтернативы Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".