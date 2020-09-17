Агент подтвердил, что Менди переходит в "Челси"
Агент голкипера "Ренна" Эдуара Менди подтвердил, что его клиент переходит в "Челси".
О том, что "Челси" близок к покупке Менди, пресса сообщала еще полтора недели назад, однако отсутствие официального подтверждения и выход Кепы Аррисабалаги на матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" заставили усомниться в этом трансфере.
Тем не менее, сомнения напрасны. 28-летний сенегалец находится на своем пути в Лондон по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов, включая бонусы.
"Сделка с "Челси" практически заключена. Остаются лишь формальности. Трансфер может состояться даже в ближайшие часы", — цитирует агента Джили Дьенга Daily Mail.
17.09.2020 22:00
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ну надеюсь сделает разницу
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Манда на воротах.
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Черножопый Кепа в нигерьси
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