"Тоттенхэм" чуть не опозорился в Пловдиве

С большим скрипом, но "Тоттенхэм" все-таки преодолел сопротивление "Локомотива" из Пловдива во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выпустил довольно мощный состав на матч в Болгарии, но, несмотря на подавляющее преимущество гостей, счет открыли хозяева. Это случилось на 71-й минуте, когда едва вышедший на замену Георгий Минчев головой замкнул подачу партнера со фланга.



"Тоттенхэм" пошел отыгрываться и, в том числе благодаря двум удалениям у соперника, смог перевернуть игру. Голы Харри Кейна с пенальти и Танги Ндомбеле в течение 10 заключительных минут позволили "шпорам" избежать сенсации — 1:2.



А в 3-м раунде квалификации "Тоттенхэм" сыграет уже через неделю. Команду Моуриньо ждет не менее экзотический выезд — к "Шкендии" в Северную Македонию.



"Локомотив Пловдив" (Болгария) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:2 (0:0)



Голы: Минчев 71 — Кейн 80 (пен), Ндомбеле 85.



"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти, Дайер, Санчес (Моура 73), Дэвис, Хейбьерг, Сиссоко (Ндомбеле 61), Ло Чельсо, Бергвейн (Ламела 70), Сон, Кейн.