"Тоттенхэм" чуть не опозорился в Пловдиве

Танги Ндомбеле и Харри Кейн С большим скрипом, но "Тоттенхэм" все-таки преодолел сопротивление "Локомотива" из Пловдива во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выпустил довольно мощный состав на матч в Болгарии, но, несмотря на подавляющее преимущество гостей, счет открыли хозяева. Это случилось на 71-й минуте, когда едва вышедший на замену Георгий Минчев головой замкнул подачу партнера со фланга.

"Тоттенхэм" пошел отыгрываться и, в том числе благодаря двум удалениям у соперника, смог перевернуть игру. Голы Харри Кейна с пенальти и Танги Ндомбеле в течение 10 заключительных минут позволили "шпорам" избежать сенсации — 1:2.

А в 3-м раунде квалификации "Тоттенхэм" сыграет уже через неделю. Команду Моуриньо ждет не менее экзотический выезд — к "Шкендии" в Северную Македонию.

"Локомотив Пловдив" (Болгария) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Минчев 71 — Кейн 80 (пен), Ндомбеле 85.

"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти, Дайер, Санчес (Моура 73), Дэвис, Хейбьерг, Сиссоко (Ндомбеле 61), Ло Чельсо, Бергвейн (Ламела 70), Сон, Кейн.


Метки Лига Европы, Локомотив, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1919

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 17.09.2020 21:49 # dallaslp
    просто чемпионы первых 6ти туров АПЛ после рестарта

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  2. monsieurgood 17.09.2020 21:45 # monsieurgood
    опозорился еще как

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  3. ganinilyha 17.09.2020 21:38 # ganinilyha
    В подливе

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  4. mancunia-planet 17.09.2020 21:31 # mancunia-planet
    Шпоры слабо начинают сезон

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  5. makeewadim 17.09.2020 21:08 # makeewadim
    отстой

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  6. weorlfc 17.09.2020 21:08 # weorlfc
    Норм Зервак Моура пошатали :D

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  7. bezviz 17.09.2020 21:04 # bezviz
    2 красные, пенка нарисованная, вытащили петухов

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