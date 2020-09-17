"Арсеналу" не удалось купить Давида Райю

"Брентфорд" отклонил предложение "Арсенала" в 10 миллионов фунтов о покупке голкипера Давида Райи.

Накануне голкипер Эмилиано Мартинес завершил переход из "Арсенала" в "Астон Виллу" по сделке стоимостью около 16 млн. фунтов, а это значит "канониры" срочно нуждаются в новом дублере для Бернда Лено.



25-летний Райя был и, как утверждает The Telegraph, остается целью номер один для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на вакантную роль запасного голкипера.



Однако стартовое предложение "канониров" было отклонено. "Брентфорд" не хочет терять своего стража ворот и открыт к переговорам, только если Райя сразу же вернется в клуб на правах аренды.



В то же время "Арсенал" согласовал приобретение исландского голкипера "Дижона" Рунара Алекса Рунарссона за 1.5 млн. фунтов. Два клуба ударили по рукам ранее в четверг.