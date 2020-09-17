Клайн будет тренироваться с "Пэлас"

Бывший защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн приступает к тренировкам с "Кристал Пэлас", чтобы поддержать физическую форму и, возможно, заработать контракт.

Напомним, "Ливерпуль" попрощался с Клайном еще в июне, не став продлевать сотрудничество с Натаниэлем до конца сезона 2019/20, который правый защитник целиком пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.



Клайн провел в мерсисайдском клубе пять лет после своего трансфера из "Саутгемптона" в июне 2015 за 12.5 млн. фунтов. В течение этого времени Натаниэль превратился из основного игрока в глубокого резервиста и буквально прописался в лазарете.



В надежде реабилитировать свою карьеру 29-летний Клайн отправился в свой бывший клуб "Пэалс", за который он сыграл 137 матча с 2008 по 2012 год.



"Он не тренировался с нами сегодня, я еще не видел его. Он приезжал, чтобы сделать тест, который позволит ему принимать участие в наших тренировках в течение пары последующих недель. Он настроен продемонстрировать свою физическую форму нам и другим клубам".



"Мы рады принять его и дать ему эту возможность", — Daily Mail цитирует главного тренера "орлов" Роя Ходжсона, при котором Клайн сыграл 14 матчей за сборную Англии.



Добавим, свой последний официальный матч Клайн сыграл 12 мая 2019, находясь в аренде в "Борнмуте". Футболку же "Ливерпуля" Натаниэль последний раз надевал аж 29 декабря 2018.